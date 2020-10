Burgdorf

Die Burgdorfer Schützengesellschaft hat nachträglich die Stadtkönige dieses Jahres geehrt. Die Auszeichnung, die wegen der Coronapandemie nicht wie üblich während des Volks- und Schützenfestes hatte geschehen können, nahm Schützensenator Urs-Uwe Simanowsky im Beisein von Bürgermeister Armin Pollehn vor. 120 Schützen aus Burgdorf, Ehlershausen, Hülptingsen, Otze und Sorgensen hatten im Februar am Wettbewerb teilgenommen und die Stadtkönige in vier verschiedenen Klassen ermittelt. Die Burgdorfer Schützengesellschaft stellt in diesem Jahr alle vier Majestäten: Nicolas Brauer (Stadtjugendkönig), seine Schwester Anna-Sophia Brauer (Stadtjuniorenkönigin), Irana Hoppe (Stadtkönigin) und Jörg Trauth­wein (Stadtkönig).

Von Joachim Dege