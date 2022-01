Burgdorf

Die Burgdorfer Schützengesellschaft beugt sich notgedrungen dem Pandemiegeschehen. Der Verein hat sein Wintervergnügen verlegt. Die Veranstaltung soll nun erst am Sonnabend, 12. März, ab 19 Uhr unter den dann gültigen Hygiene- und Abstandsbedingungen im Schützenheim, An der Bleiche, stattfinden, teilt der älteste Verein in der Stadt mit.

Wintervergnügen: Reservierungen gelten auch für Ersatztermin

Alle bereits getätigten Reservierungen für das Wintervergnügen behielten ihre Gültigkeit. Wer sich bereits einen Platz gesichert habe und den Ersatztermin im März nicht wahrnehmen könne, möge sich im Schützenheim melden, bittet der Vereinsvorstand.

Verschoben sind damit auch die Schießwettbewerbe für das Wintervergnügen. Statt wie geplant im Januar werde die Schützengesellschaft ihre Wintermajestäten des Jahres 2022 nunmehr im Zeitraum vom 1. bis zum 4. März jeweils ab 19.30 Uhr sowie am 6. März von 10 bis 12.30 Uhr im Schützenheim ermitteln, teilt Schriftführer Matthias Mollenhauser mit.

Von Joachim Dege