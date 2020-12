Hülptingsen

Wenn der Schützenverein Hülptingsen Mitte Dezember zur Jahresversammlung zusammenkommt, dürfte die Stimmung der 67 Mitglieder im Keller sein. Denn dass der Verein im Frühjahr sein 40. Schützenfest feiern kann, ist unwahrscheinlich. Es wäre das zweite Fest hintereinander, das coronabedingt ins Wasser fällt. Darüber wollen die Schützen mit Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) sprechen. Sie haben das Stadtoberhaupt zur Versammlung eingeladen.

Ob Pollehn sich auf eine vermutlich ungemütliche Diskussion mit den Anhängern des Brauchtums einlässt, ist nicht ausgemacht. Die Schützen haben dazu noch kein Signal aus dem Rathaus erhalten. Wohl aber eine Anordnung des Ordnungsamts: Seit März darf der Verein das Schützenheim im Feuerwehrhaus nicht mehr betreten – zum Infektionsschutz der Feuerwehr.

Im Oktober teilte die Stadt dann mit, dass dieser Zustand, der das Vereinsleben lahmlegt, bis zum 1. April andauern soll. Damit ließe sich bis zum Schützenfest im April, das stets das erste in der Stadt ist, kein König ausschießen. Und ohne Könige kein Fest. Als Vereinsvorsitzender Gerd Berkhahn und sein Stellvertreter, der Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer, daraufhin beim Bürgermeister vorsprachen, holten sie sich eine Abfuhr: Nichts zu machen, beschied sie das Stadtoberhaupt. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute habe Vorrang.

Hülptingser Schützen fühlen sich ausgesperrt

Berkhahn spricht von „Aussperrung“. Dabei habe der Verein ein Hygienekonzept vorgelegt. Mit den Feuerwehrleuten gehe man beim Betreten des Hauses lediglich durch die gleiche Tür: die Schützen an ihrem Schießtag dienstags und die Feuerwehr, wenn sie mittwochs zu ihren Übungsabenden zusammenkommt. „Ich habe die Sorge, dass die älteren Mitglieder nicht mehr lange bei der Stange bleiben“, sagt Berghahn, der nun schon seit 29 Jahren an der Spitze des Vereins steht.

Um das zu verhindern, stellten er und seine Vorstandskollegen mithilfe befreundeter Vereine einiges auf die Beine. So konnten Hülptingser Schützen auf Schießständen in Otze, Ehlershausen, Schillerslage und in der Kernstadt ihrem Freizeitvergnügen nachgehen. Der Transport der Jugendlichen und der zwölf vereinseigenen Gewehre zuzüglich Scheiben, Munition und Schießbüchern sei alles andere als einfach gewesen, sagt der Schützenchef.

Das Feuerwehrhaus an der Ortsdurchfahrt war ehedem einmal die Dorfschule, mutierte später zum Gemeinschaftshaus, bevor schließlich die Feuerwehr einzog. 1979 richtete sich auch noch der Schützenverein in dem Fachwerkbau mit seinem Schießstand unterm Dach ein.

Die Jahresversammlung des Schützenvereins Hülptingsen ist am Dienstag, 15. Dezember, ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Berliner Ring.

Von Joachim Dege