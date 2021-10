Burgdorf

„Bei uns sind alle Klassenräume belegt, manche sogar überfüllt“: Diese Bilanz zieht Thomas Stopper, Leiter der Schule am Wasserwerk, nach den ersten Wochen des laufenden Schuljahres und hofft, dass die gestoppte Vergabe der Region für den Neubau der Schule keine allzu lange Verzögerung nach sich zieht. Denn schon jetzt zeige sich, dass die Schule weitere Jungen und Mädchen mit einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung aus Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze aufnehmen muss. „Wir wissen aktuell von zwei Kindern aus Lehrte, die zu uns kommen werden“, sagt Stopper.

Insgesamt 120 Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse mit einem großen Unterstützungs- und Pflegebedarf besuchen die Schule, die mit 18 Klassen ins Schuljahr gestartet ist und eigentlich eine weitere öffnen muss. „Uns fehlt aber der Raum“, sagt der Schulleiter, nach dessen Angaben sich sieben Schüler, drei Schulbegleiter und ein Lehrer in einem Klassenzimmer aufhalten – durchaus eine Herausforderung, wenn die Kinder und Jugendlichen gewickelt werden müssen oder ihnen das Essen gereicht werden soll. „Die Teilungsgrenze liegt bei uns bei sieben Schülern, es geht auch mit acht, wenn der Pflegebedarf es zulässt. „Diese besonderen Bedürfnisse berücksichtigt das Raumprogramm im geplanten Neubau, den die Region neben der IGS bauen möchte und in den Stopper mit seinem Team spätestens 2024 umziehen wollte. „Es gibt dort Differenzierungsräume und Bereiche, die an Rollstuhlfahrer oder liegende Schüler angepasst sind“, sagt er.

Region will Schadenersatz fordern

Vor den Sommerferien habe er dem Kollegium mitgeteilt, dass der Neubau – auf den die Schule seit Jahren wartet – nun wirklich realisiert wird. „Wir hatten eine Videokonferenz, in der alles sehr konkret beschrieben war“, sagt Stopper. Weil ein Projektsteuerer jedoch zu einem anderen Bieter wechselte, setzte die Region die Vergabe vorläufig aus. Wie lange die Verzögerung dauert, vermag Regionssprecherin Frauke Bittner nicht zu sagen: „Die Dauer der Verzögerung sowie der daraus entstehende Schaden lassen sich noch nicht beziffern. Die Region wird aber in jedem Fall Schadenersatz geltend machen“, teilt sie auf Anfrage mit. Stopper sagt, er habe nach den Sommerferien den Lehrkräften dann sagen müssen, dass seine Aussage aus dem Juni nicht mehr gelte.

Erste Informationen über die Zwangspause gab es im Juli, und noch immer zeichnet sich nach Angaben der Region nicht ab, wann sie endet. Für Stopper, seine Kolleginnen und Kollegen bedeutet dies, dass sie weiterhin an drei Standorten unterrichten müssen. Neben dem Hauptstandort am Wasserwerksweg gibt es Klassenräume in der ehemaligen Stötzner-Schule in Uetze. Dort können die Schüler aufgrund der baulichen Gegebenheiten aber nicht auf andere Ebenen ausweichen, sodass keine Erweiterung möglich ist. Zudem nutzt die Schule inzwischen angemietete Wohnungen für den Unterricht: „Gerade für Schüler einer Abschlussklasse ist das eigenständige Bewirtschaften einer Wohnung eine gute Erfahrung“, sagt der Pädagoge. Für ihn selbst aber bedeute die aktuelle Situation, dass er eine Dienstbesprechung dreimal durchführe. „Vor allem aber“, sagt Stopper, „bleibt das Team bei der jetzigen Konstellation auf der Strecke.“

Von Antje Bismark