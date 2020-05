Burgdorf

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat am Montag drei Förderbescheide aus dem Digitalpakt an Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) übergeben. Damit erhält die Stadt als Schulträger 310.000 Euro für die Digitalisierung des Gymnasiums, der Realschule und der Hauptschule. Schulserver, Drahtlosnetzwerke (WLAN) und Endgeräte wolle die Stadt mit dem Geld anschaffen, kündigte Verwaltungschef Pollehn an.

Das Gymnasium, das den größten Digitalisierungsbedarf hat und ungeduldig auf das Geld aus dem Digitalpakt wartete, soll 250.000 Euro erhalten. Die Realschule und die Hauptschule bekommen jeweils 30.000 Euro. „Wir brauchen dringend einen neuen Server“, sagte Gymnasialleiter Michael Loske. Es sei das Ziel, fortan jedes Klassenzimmer mit WLAN auszustatten, stellte Pollehn in Aussicht.

Anzeige

Minister Tonne hat drei Förderbescheide mit ins Burgdorfer Rathaus gebracht. Quelle: Joachim Dede

Weitere HAZ+ Artikel

Laut Minister Tonne wolle das Land „das Tempo hochhalten“ bei der Digitalisierung. Es gelte, in den Schulen eine nachhaltige Netzwerkinfrastruktur zu schaffen. Dafür gebe das Land 522 Millionen Euro aus. In einem nächsten Schritt gelte es, dafür zu sorgen, dass ausreichend Endgeräte zur Verfügung stehen. Dafür stünden weitere 47 Millionen Euro zur Verfügung.

Das hörten die ins Rathaus geeilten Schulleiter gern. Loske lobte die Flexibilität des Landes bei den Anträgen für die Auszahlungen aus dem Digitalpakt. Er wünschte sich von Tonne aber auch „kreative Lösungen“, wenn es später an die Administration der Technik geht. Das könnten in Zukunft Schulassistenten erledigen, sofern das Land, deren antiquiertes Aufgabenprofil an aktuelle Erfordernisse anzupassen bereit sei.

Bürgermeister Pollehn dankte Tonne. Die Corona-Krise nannte er „eine große Chance, die Digitalisierung voranzubringen“. Die Stadt werde die Fördermittel außer in Technik auch in Beratungsdienstleistungen für die Planung und Umsetzung des kommunalen Medienentwicklungsplans investieren.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege