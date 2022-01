Burgdorf

Die Mühlen der Bürokratie mahlen bisweilen behäbig: Mit dem sogenannten Digitalpakt haben die Bundesregierung und der Deutscher Bundestag 2018 die Absicht bekundet, die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen mit fünf Milliarden Euro zu fördern. Jetzt, drei Jahre später, schickt sich die Stadtverwaltung an, in eine zeitgemäße Infrastruktur zu investieren und Burgdorfs Schulen ausreichend schnelle Datenleitungen zur Verfügung zu stellen. Das geht aus der Antwort von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) auf eine entsprechende Anfrage der FDP-Ratsfraktion hervor.

FDP-Fraktionschef Mario Gawlik hatte Mitte Dezember im Rathaus nachgefragt, wie es mittlerweile um die Ausstattung der Schulen mit schnellen Internetverbindungen bestellt sei. Kurz nach Weihnachten hatte er die Antwort auf dem Tisch. Demnach hat die Stadtverwaltung die Aufrüstung der Dateninfrastruktur bereits in Angriff genommen. Zum Teil seien schon Aufträge an Fachfirmen vergeben worden, so ist einer Übersicht sämtlicher geplanter Maßnahmen zu entnehmen.

Internetnutzung ist für Schulen oft eine Geduldprobe

Auf eine gähnend langsame Datenübertragungsrate von gerade einmal 8 Megabits pro Sekunde kommt zurzeit der Internetanschluss der Grundschule Burgdorf in der Innenstadt. Das reicht laut der Fachzeitschift Chip für die Übertragung von 1 Megabyte an Daten pro Sekunde. Ein einziges Handybild hat häufig schon 5 Megabyte. Das Aufrufen komplexer Internetseiten wird da leicht zur Geduldsprobe. Immerhin: Im Keller der Schule schlummert ein 1000-Megabit-Kabelanschluss. Um ihn auch nutzen zu können, bedarf es noch hausinterner Anschlussarbeiten, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Vergabe der Arbeiten werde in Kürze erfolgen. Bis es so weit ist, soll die vorhandene ISDN-Leitung zum 11. April ein Update von 8 auf 50 Megabit erhalten.

Etwas besser sieht es in den weiterführenden Schulen aus. Die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, zurzeit noch mit einer 6-Megabits-ISDN-Leitung unterversorgt, soll schon in Kürze einen Kabelanschluss für 1000 Megabits erhalten. Der Auftrag sei erteilt. Das Gymnasium surft bereits mit DSL und 175 Megabits. Während für die IGS ein Anschluss ans Glasfasernetz nicht möglich sei, soll das Gymnasium mittelfristig einen solchen erhalten, teilt die Verwaltung den Schulpolitikern des Rates mit.

Schulen in Otze und Ehlershausen erhalten Glasfaseranschluss

Glasfaseranschlüsse stehen auch den Grundschulen in Otze und Ehlershausen ins Haus. In beiden Dörfern will das hannoversche Telekommunikationsunternehmen womöglich noch in diesem Jahr mit dem Glasfaserausbau starten.

Für die beiden Grundschulen in der West- und in der Südstadt will die Stadt in Kürze 1000-Megabit-Kabelanschlüsse verlegen lassen. Für die Astrid-Lindgren-Schule sei der Auftrag bereits erteilt, für die Gudrun-Pausewang-Schule „die Umsetzung des Anschusses in der abschließenden Phase“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Damit verfügten dann noch in diesem Jahr alle Burgdorfer Schulen über eine Bandbreite von mindestens 1000 Megabit.

