Burgdorf

Die Stadt soll so schnell wie möglich mobile Luftreinigungsgeräte für alle Räume in Schulen und Kitas anschaffen und aufstellen, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden oder Unterricht erhalten. Das empfiehlt der Schulausschuss. Die Stadt will zudem alle Betreuungsräume und Klassenzimmer für die gleiche Zielgruppe mithilfe der zugesagten Bundesförderung Zug und Zug mit fest eingebauten Geräten ausstatten. Der Rat wird am 16. September darüber entscheiden.

Diese Beschlussempfehlung am ersten Schultag im neuen Schuljahr bedeutet eine 180-Grad-Wende: Bislang hatte eine Ratsmehrheit gegen die Stimmen der Wählergemeinschaft WGS und der Grünen noch stets die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für Kitas und Schulen abgelehnt und dafür ein Füllhorn unterschiedlicher Gründe angeführt – vor allem aber, dass es die hoch verschuldete Stadt teuer zu stehen kommt. Der Druck auf Stadtverwaltung und Rat war allerdings zuletzt immer größer geworden.

Nach einer Elterninitiative, die sich in der Kita Weststadt gebildet hatte, forderten auch Elternvertreter der IGS und der Astrid-Lindgren-Grundschule vehement, einer befürchteten Durchseuchung der Kinder mit technischen Mitteln Einhalt zu gebieten. Sie wünschten sich, dass die Stadt mindestens mobile Luftreiniger aufstellen soll.

Einbau stationärer Filteranlagen braucht Zeit

Das aber lehnte die Stadtspitze noch Mitte August ab. Nur eine Woche später tauchte dann eine Beschlussvorlage auf, in der die Stadt der Politik plötzlich den Einbau stationärer Luftreinigungsanlagen empfahl. Diese fördert der Bund mit 80 Prozent der Kosten für Einrichtungen mit Kindern unter zwölf Jahren und bis zu 500.000 Euro pro Standort. Die Stadt hätte rund 900.000 Euro der mit 4,5 Millionen Euro angegebenen Gesamtkosten zu tragen.

Bund fördert bis zu 80 Prozent der Kosten Ziel der Bundesförderung ist es, in öffentlichen Einrichtungen, in denen Kinder unter zwölf Jahren betreut werden, stationäre Filteranlagen zu verbauen. Antragsberechtigt sind Einrichtungen öffentlicher und privater Träger – Horte, Kitas und Schulen. Der Bund fördert maximal 80 Prozent der Gesamtkosten. Außerdem müssen die Geräte laut Hersteller UlmAir bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen. Gefordert sind ein mindestens fünffacher Luftaustausch pro Stunde und eine maximale Lautstärke von 35 Dezibel. Antragsteller müssen zusätzlich ein Lüftungskonzept nachweisen. Anträge müssen spätestens bis zum 31. Dezember gestellt sein. Weil kurzfristig nicht mit einer flächendeckenden Installation von stationären Luftfiltern zu rechnen ist, fördert der Bund mit 200 Millionen Euro auch die Anschaffung mobiler Luftfilteranlagen für die oben genannten Einrichtungen, wenn es dort nur eingeschränkte Lüftungsmöglichkeiten gibt.

Der Schulausschuss befürwortete am Donnerstagabend den Einbau der Geräte. Weil der aber nur sukzessive erfolgen kann und frühestens 2023 abgeschlossen sein würde, gaben sich Eltern- und Lehrervertreter sowie WGS, Grüne und SPD damit nicht zufrieden. Die Pandemie sei schließlich nicht vorbei, das Auftauchen neuer Varianten stehe zu befürchten, argumentierten sie.

Für den Herbst seien höhere Inzidenzen und Hospitalisierungszahlen bei Kindern, die nicht geimpft werden könnten, zu erwarten. Der Vorschlag der Verwaltung biete Kindern aktuell keinen Infektionsschutz. Impfen, Testen und Lüften reiche nicht aus. Ohne mobile Luftreiniger als Übergangstechnologie werde es nicht gehen.

„Hoffen und Bangen ist grob fahrlässig“

FDP, CDU und AfD focht das nicht an. Sie wollten nur den Einbau stationärer Geräte mittragen. CDU-Fraktionschef Klaus Köneke empfahl den Elternvertretern gar, unter Eltern für eine größere Impfbereitschaft zu werben, statt teure Forderungen aufzustellen. Elternvertreter Günter Eggers reagierte verärgert: Allein aufs Impfen und Testen zu setzen „heißt Hoffen und Bangen. Das ist grob fahrlässig.“ Dem stimmte auch Lehrervertreterin Felicitas Kittel zu. Die Gefahr erneuten Homeschoolings sei nicht von der Hand zu weisen. Das habe den Kindern bereits massiv geschadet.

Am Ende stimmten Eltern- und Lehrervertreter, WGS, Grüne und die SPD – die bis vor Kurzem mobile Luftreiniger ablehnte – dem Verwaltungsvorschlag zwar zu. In einer zweiten Abstimmung erzwangen sie allerdings, dass alle Räume in Schulen bis zur sechsten Klasse sowie in den Kitas einschließlich der Bewegungsräume mit mobilen Geräten ausgerüstet werden sollen. Und zwar schnellstmöglich. Was das kosten wird, konnte in der Sitzung niemand sagen.

Bürgermeister Armin Pollehn (CDU), der mit den Christdemokraten, den Liberalen und der AfD dagegen stimmte, quittierte den Beschluss mit Kopfschütteln. „Es geht uns um den Schutz der Kinder unter zwölf Jahren“, begründete Elternvertreter Eggers den Beschluss, der nun erst noch zwei weitere Ausschüsse und den Rat passieren muss.

Geräte filtern 99,95 Prozent der Viren aus der Luft Mobile Luftfilter dienen der Virenreduktion. Die etwa eineinhalb Meter hohen Geräte schaffen es nach Angaben des mit Miele kooperierenden Herstellers UlmAir, die Raumluft binnen einer Stunde sechsmal zu filtern. Dabei würden 99,95 Prozent der Viren unschädlich gemacht, sagt Unternehmens-Sprecherin Rebekka Deck. Dies belegen auch herstellerunabhängige Studien. Bei UlmAir sind die Geräte in großen Mengen aufgrund der akut hohen Nachfrage erst wieder im Januar 2022 lieferbar. Trotec gibt aktuell eine Lieferzeit von zwei Wochen an. Bei dem Heinsberger Hersteller Trotec kosten die für Schulen und Kitas ausgelegten mobilen Raumfilteranlagen 3000 Euro pro Stück bei Bestellungen in großen Mengen. UlmAir-Geräte kosten je nach Leistungsumfang und Ausstattung 3300 bis 5400 Euro. Hinzu kommt der regelmäßige Austausch der Filter.

Von Joachim Dege