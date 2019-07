Burgdorf

Der Abijahrgang 2019 des Burgdorfer Gymnasiums fürchtet um seinen guten Ruf angesichts der Vorfälle beim Abiumzug am vergangenen Donnerstag und bei der Feier im StadtHaus am Wochenende. Die Schulsprecher des Gymnasiums, Mikhail Kasiyanow und Florian Langer, nehmen deshalb offiziell Stellung. Der Bericht in der HAZ/NP-Ausgabe, „Schlägerei und Angriff auf Radler überschatten Schülerfeiern“, lege nahe, dass diese Gewalttaten von Mitgliedern des Abiturjahrgangs ausgegangen wären, heißt es dort. „Tatsache jedoch ist, dass kein Abiturient des Gymnasiums an dem Angriff auf den 16-jährigen Radfahrer sowie an der Schlägerei beteiligt war.“