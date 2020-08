Burgdorf

123 Jungen und Mädchen besuchen die AWO-Kita am Schwüblingser Weg – und eigentlich soll sie seit fast fünf Jahren in den Gruppenräumen eine besondere Scheibe davor schützen, dass Gegenstände von der Galerie fallen und die Kinder verletzen. Doch wegen einer Kommunikationspanne im Rathaus fehlt der Schutz bislang, wie die Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe und Familie, Christiane Gersemann, sagt. Die Stadt räumt das Versehen in einer Stellungnahme ein und kündigt schnelle Abhilfe an.

Im Jahr 2015, schreibt Gersemann in einer Anfrage, habe die Verwaltung bei einer Sicherheitsbegehung in den Kita-Räumen festgestellt, dass an den Geländern der Galerie eine Sicherung fehlt. Damit könnten herabfallende Gegenstände die Kinder und Erzieher treffen, die sich im Erdgeschoss aufhalten. Mehr noch: „Obendrein könnten Kinder auch über die Brüstung klettern und herabstürzen.“ Eigentlich sollte der Schutz bis zum 14. November 2016 installiert sein, verweist die SPD-Politikerin auf entsprechende Unterlagen der Kita-Verwaltung. Doch bislang sei nichts geschehen.

Kita-Leiterin Ilona Bormann verweist auf die mehrere Zentimeter großen Abstände zwischen den Gitterstäben, zwischen denen kleinere Gegenstände hindurchrutschen und fallen können – eine Gefahr für all jene im unteren Bereich. Zudem reicht der Abstand zwischen Geländer und Decke, dass Kinder über die Brüstung klettern können. Dass es nun kurzfristig an diesem Mittwoch einen Termin mit ihr, der Stadt und der Baufirma gibt, macht Hoffnung auf eine schnelle Lösung.

Verwaltung will jetzt schnell reagieren

Bürgermeister Armin Pollehn bedauert in seiner Stellungnahme, dass die bei der Sicherheitsbegehung getroffenen Festlegungen bis dato nicht umgesetzt seien. „Die notwendigen Informationen wurden von inzwischen bereits ausgeschiedenen Mitarbeitern nicht kommuniziert“, teilt Pollehn mit. Aufgrund der vorhandenen Unkenntnis seien die Maßnahmen nicht ausgeführt worden. Allerdings will die Verwaltung nun zeitnah handeln: Seit Montag ist die Kita wieder geöffnet, nach der kurzfristig angesetzten Begehung werde der Auftrag für die Schutzscheibe mit „hoher Dringlichkeit“ vergeben. „Abhängig von der Materiallieferung wird die Installation zeitnah erfolgen“, erklärt der Bürgermeister.

Gleiches gelte für den Zaun des Grundstücks: Immer wieder, sagt Bormann, würden Unbekannte den vorhandenen Maschendrahtzaun aufschneiden und mit ihrem Vandalismus die Kinder gefährden. „Wir haben inzwischen den unteren Bereich besonders gesichert“, fügt sie hinzu. Gleichwohl reiche das nicht aus: Die Kita brauche einen stabileren Schutz. Deshalb sollte bis 2018 ein Stabgitterzaun aufgestellt werden – auch diese Information gaben die Rathaus-Mitarbeiter nicht an ihre jetzigen Kollegen weiter. Je nach Lieferzeit für das Material und möglicher freier Termine bei einer auf dieses Gewerk spezialisierten Firma solle der Auftrag schnell erteilt und abgearbeitet werden, heißt es in der Stellungnahme des Bürgermeisters.

Von Antje Bismark