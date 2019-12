Burgdorf

Auf der Bundesstraße 3 hat sich in der Nacht zu Sonntag Eisglätte gebildet. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin verlor infolge unangepasster Geschwindigkeit in Höhe der Abfahrt Schillerslage die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen die Leitplanke. Dabei drehte sich ihr Seat Ibiza um 180 Grad und kam auf der rechten Spur zum Stehen. Die junge Frau erlitt nach Darstellung der Polizei ein Halswirbelschleudertrauma. Den am Auto entstandenen Totalschaden beziffert die Polizei mit 10.000 Euro.

Von Joachim Dege