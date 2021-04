Burgdorf

Das Coronavirus breitet sich mittlerweile auch in der Flüchtlingsunterkunft neben der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Norden der Stadt aus. Dort hätten sich Bewohner bereits in Quarantäne befunden, teilt die Stadtverwaltung mit. Von diesen Menschen hätten sich nun weitere mit Covid-19 infiziert, wie positive Tests belegten. Damit seien nunmehr sechs Bewohner aus zwei Haushalten infiziert.

Einen Corona-Fall eines Kindes meldet die Stadt auch aus der von ihr betriebenen Kindertagesstätte Freibad am Nassen Berg. Das Gesundheitsamt der Region Hannover habe für die Gruppe, in der das Kind betreut worden ist, und die dort eingesetzten Erzieherinnen die Quarantäne angeordnet. Betroffen davon seien 17 Personen.

Kindertagesstätte Weststadt: Keine Quarantäne erforderlich

Indessen hat das Gesundheitsamt nach Darstellung der Stadtverwaltung entschieden, dass für die Kinder und Beschäftigen der Kindertagesstätte Weststadt an der Lippoldstraße, die sich vergangene Woche aufgrund der Corona-Infektion eines Kindes in häusliche Selbstisolation begeben mussten, keine Quarantäne erforderlich ist. Die Betreuung der zur Notbetreuung angemeldeten Kinder habe bereits vergangene Woche fortgesetzt werden können.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Region Hannover am Mittwoch in Burgdorf bei 136,4. 25 Burgdorfer sind seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Von Joachim Dege