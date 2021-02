Burgdorf

Der vom Kinderschutzbund (KSB) betriebene Secondhandladen Kli-Kla-Klamotti will Eltern, die den Euro zweimal umdrehen müssen, eine Hilfe sein. Auch wenn der Laden in der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt öffnen kann, unternehme der KSB alles, um Familien zu unterstützen, versichert Koordinatorin Annegret Lange-Kreutzfeldt.

„Rufen Sie uns an“, steht auf einem Aushang im Fenster des Ladens an der Hannoverschen Neustadt. „Wir wollen möglich machen, was möglich ist“, sagt Lange-Kreutzfeldt. Eltern können montags bis freitags zwischen 10 und 15 Uhr unter Telefon (0 51 36) 21 31 anrufen und sagen, was sie benötigten und in welchen Größen. „Wir gucken dann im Laden, was wir haben und stellen etwas zusammen. Das können sich die Eltern kontaktlos abholen – und wieder zurückbringen, was nicht passt.“ Die Schaufenster würden aktuell alle zwei Tage neu gestaltet, sagt Lange-Kreutzfeldt, beim KSB unter anderem für die sozialpädagogische Familienhilfe zuständig. „So wie in anderen Geschäften haben wir die Auslagen mit Nummern versehen. Wer sich für etwas interessiert, kann gezielt anrufen.“

Kinderschutzbund ist auch bei Ebay-Kleinanzeigen aktiv

Kleiderspenden nehme der KSB trotz der Pandemie weiterhin an. Sowohl Stammkunden als auch Laufkundschaft nähmen die Möglichkeit, Kinderkleidung bei Kli-Kla-Klamotti zu erwerben, an. „Zwar nicht in der Menge, wie wir erwartet haben. Aber vielleicht wissen es einige auch noch gar nicht“, sagt Lange-Kreutzfeldt. Auch über Ebay-Kleinanzeigen verkaufe der KSB-Secondhandladen seine Waren für Kinder.

Alles gebe es für kleines Geld, manches sogar kostenlos. „Aktuell geht es uns nicht in erster Linie darum, Geld einzunehmen, sondern die Familien zu unterstützen“, betont Lange-Kreutzfeldt. Deshalb stünden täglich Spielzeug und Bücher vor dem Laden – umsonst zum Mitnehmen.

Benefizz-Laden und DRK-Kleiderkammer sind zur Stelle

Wie Kli-Kla-Klamotti bietet auch der von den Burgdorfer Kirchengemeinden getragene gemeinnützige Secondhandladen Benefizz einen Abholservice an. Vasen, Tischdecken, Bücher: Was im Schaufenster steht, darf gekauft werden. Auch in der Pandemie. Wer sich für einen Artikel bei Benefizz interessiert, kann unter Telefon (01 76) 29 53 48 21 die Nummer des begehrten Gegenstandes angeben und einen Abholtermin vereinbaren.

Auch die DRK-Kleiderkammer hilft Bedürftigen. Zwar ist die öffentliche Ausgabe ausgesetzt. Und auch Kleiderspenden nimmt das DRK aktuell nicht an. Doch Bedürftige können Termine für die Ausgabe mit Brigitte Grabietz unter Telefon (0 51 36) 79 64 absprechen.

Von Sandra Köhler