Burgdorf

Der Ortsverband Burgdorf des Kinderschutzbunds (KSB) erweitert die Öffnungszeiten des Secondhandladens Kli-Kla-Klamotti. Das Geschäft wird ab sofort zusätzlich zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr auch an jedem ersten und dritten Sonnabend im Monat von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. Erstmals am 3. Juli. Das Geschäft bietet Kleidung, Schuhe und Spielzeug für jedes Kindesalter an. Kinderkleidung und Spielzeugspenden nimmt der KSB ebenfalls in dem Geschäft an der Hannoverschen Neustadt 39 entgegen.

Auch der Kinderspieltreff des KSB öffnet wieder. Coronabedingt musste er mehrere Monate geschlossen bleiben. Die Kinderbetreuung beginnt ab Montag, 16. August. Der KSB hat nach eigenen Angaben die Pause genutzt, um seine Räumlichkeiten an der Hannoverschen Neustadt 39 zu erweitern und den Garten zu einem Spielplatz umzugestalten.

Kinder dürfen drei Tage in der Woche kommen

Das Angebot des Kinderspieltreffs richtet sich an Kinder im Alter von anderthalb Jahren bis zum Kindergarteneintritt. Eltern können die Kinder je nach Bedarf ein bis drei Tage von Montag bis Freitag von jeweils 8.30 bis 11.30 Uhr vorbeibringen. Mit dem Konzept möchte der KSB die Kinder langsam an die Trennung von ihren Eltern gewöhnen. Pädagogische Fachkräfte helfen den Kindern, sich in den Gruppen zurechtzufinden. Die Anmeldung ist unter Telefon (0 51 36) 21 31 möglich.

Von Leona Passgang