Burgdorf

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch um 11.35 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Dammgartenfeld in Burgdorf widerrechtlich betreten. Der 79-jährige Bewohner hatte den Schlüssel von außen in der Wohnungstür stecken lassen. Der Mieter überraschte den Mann, woraufhin dieser sofort flüchtete. Nachdem der Eindringling verschwunden war, stellte der Senior fest, dass seine Geldbörse mit rund 100 Euro fehlte.

Daraufhin informierte der 79-Jährige die Polizei. Den Täter beschreibt er als 25 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 groß, von schlanker Gestalt, mit blonden kurzen Haare und blauen Augen. Angezogen war er mit einer beigefarbenen Hose und einem hellblauen, kurzärmeligen Hemd. Bürger, die Hinweise zu dem Mann geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, bittet die Polizei Burgdorf, sich unter Telefon (05136) 8841-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer