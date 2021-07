Burgdorf

Der Skiclub der TSV Burgdorf hat sich dem Breitensport verschrieben – und das nicht nur im Winter. Im Sommer können Hobbysportler unter der Regie der Skifahrer für die Disziplinen des Deutschen Sportabzeichens trainieren und sich auch prüfen lassen. Jeden Donnerstag können Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren von 18.30 bis 20 Uhr auf die Sportanlage hinter dem Gymnasium in der Südstadt kommen. Das Sportabzeichen-Training ist bis zum 16. September – auch in Sommerferien.

Eine festen Termin gibt es: Am Freitag, 9. Juli, ist die Abnahme für das Radfahren auf den Strecken 200 Meter (Schnelligkeit) und 20 Kilometer (Ausdauer) in Otze. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Bahnhof Otze. Die Fahrstrecke – Rundkurs, Start im Bruchsweg) liegt in der Otzer Feldmark.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf der Anlage gelten die aktuellen Corona-Hygiene-Regeln. Ansprechpartner sind Bernd Schulz, Telefon (0171) 1066380 und (05138) 4994.

