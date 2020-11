Burgdorf

Elvira Martin schiebt einen Rollcontainer durch die Drogerieabteilung des E-Centers an der Weserstraße. Darauf befinden sich Flaschen mit Weichspüler, Waschmittelkartons, Packungen mit Damenbinden. Prüfend schaut die 34-Jährige an den Regalen entlang. Beim Spülmittel erspäht sie eine Lücke. Flugs rückt sie die noch vorhandene Ware zurecht, nimmt neue Flaschen vom Container und sortiert sie ein. „Heute früh kann ich den Container nehmen, dienstags ist in der Regel nicht viel los. Ab Donnerstag zieht es an. Und am Sonnabend herrscht Ausnahmezustand“, sagt sie. Bei der Arbeit trägt sie Mund-Nasen-Schutz.

Inzwischen gibt es wieder Hamsterkäufe

Wie zu Beginn der Corona-Krise gibt es derzeit inzwischen wieder Hamsterkäufe – vor allem Toilettenpapier ist schnell weg. „Wir kommen kaum dazu, es einzuräumen, so schnell ist es weg“, sagt Martin und zeigt auf das Regal, in dem eine deutliche Lücke prangt, obwohl gerade erst Ware geliefert worden war. Die Lösung, um es Verräumern und Kunden einfacher zu machen, heißt Zweitplatzierung. „Wir stellen zusätzlich zu den Paketen in den Regalen eine Palette auf, von der sich die Kunden bedienen können“, sagt die Abteilungsleiterin. Das senke den Stressfaktor für alle.

Obwohl sie täglich vier bis acht Paletten Toilettenpapier der Hausmarke ordert, ist es ratzfatz wieder weg. Egal, ob Kunden auf sie zukommen, weil ein Artikel gerade ausverkauft ist, oder sie ihnen erklären muss, dass aktuell nur ein Paket pro Einkauf abgegeben werde: „Immer freundlich bleiben und lächeln“, lautet Martins Rezept. Das nehme Druck – bei Kollegen und Kunden, sagt sie, während ihr kontrollierender Blick die Regalreihen entlangschweift. Schon hat sie eine verbeulte Dose mit passierten Tomaten entdeckt. Vielleicht ist sie einem Kunden heruntergefallen und der hat sie zurück ins Regal gestellt. Martin sortiert sie aus und füllt mit einwandfreier Ware nach. Lückenlos, in einer Reihe bis an die vordere Kante: So soll die Ware präsentiert werden.

In Corona-Zeiten weisen die Toilettenpapier-Regale bereits kurz nach dem Einräumen wieder Lücken auf. Quelle: Sandra Köhler

Waren mit kurzer Haltbarkeit müssen nach vorn

„Wo es um Dinge mit Haltbarkeitsdatum geht, müssen wir umräumen. Die neue Ware mit längerer Haltbarkeit kommt nach hinten, die andere nach vorne“, sagt Martin. Sonst bestehe die Gefahr, dass die Haltbarkeit abläuft und die Ware keine Käufer mehr findet. Wo das Regal schon einmal frei ist, wird auch gleich geputzt. „Bei Mehl ist es wichtig, das öfter zu machen, weil es sonst schnell unansehnlich aussieht“, sagt die alleinerziehende Mutter, die seit 14 Jahren bei Cramer arbeitet und auch ihre Ausbildung dort absolviert hat. Ein prüfender Blick auf die Regalleisten gehört beim Einräumen dazu. Ist hier etwas defekt und muss getauscht werden? Braucht es neue Preisschilder?

Daran erkennt das Personal beim Einräumen der Ware, wie viel Platz für eine Artikelgruppe vorgesehen ist. „Wir räumen linksbündig ein. Vom linken Rand der Preisauszeichnung bis zum nächsten Schild“, sagt Martin und deutet auf den Abschnitt vor sich. Nach Möglichkeit bekomme jeder Warenverräumer ein festes Regal zugewiesen, bei dem er sich dann bestens auskennt. „Aber wenn wir mit unserer Arbeit fertig sind, helfen wir natürlich den Kollegen.“

Auch das gehört zur Aufgabe der Warenverräumer: Beschädigte Dosen und Packungen müssen aussortiert werden. Quelle: Sandra Köhler

Regale einräumen geht auf den Rücken

Die Corona-Regeln bereiten bei der Arbeit mit Mund-Nasen-Schutz keine Probleme. Zwar nähmen es manche Kunden seit Einführung der Maskenpflicht mit dem vorgeschriebenen Abstand nicht mehr so genau, hat Martin beobachtet. „Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass mir jemand sagt, ich möge zur Seite gehen, weil er genau an das Regal muss.“ Um sich Platz zu verschaffen, benutzen die Regalbestücker an den Tagen, an denen mehr Publikumsverkehr herrscht, Einkaufswagen statt Rollcontainern. In die laden sie die Ware, die abends ab 17, 18 Uhr per Lkw angeliefert wird, fahren an die Regale heran und füllen diese auf.

„Bis 21, 22 Uhr ist das dann erledigt“, sagt Martin. Bei der Einteilung werde darauf geachtet, wer welche Ware einräumt. „Frauen bekommen eher Drogerieartikel, damit können die Männer meist nicht so viel anfangen. Die räumen dann eher die schwereren Dinge wie Konserven.“ Auch wenn es nicht so aussieht: Warenverräumen ist auch mit leichten Artikeln körperlich anstrengend. „Es ist immer besser, in die Hocke zu gehen, als sich zu bücken“, sagt Martin. „Sonst tut einem der Rücken weh.“

In diese Box an der Information im E-Center Weserstraße können Kurzentschlossene ausgefüllte Bewerbungspostkarten einwerfen. Quelle: Sandra Köhler

Cramer sucht ständig weitere Mitarbeiter

Das Einräumen übernehmen Studenten, Hausfrauen, Frührentner. „Wir suchen dringend Leute, die uns unterstützen.“ Denn im Gegensatz zur Stadt Hannover, in der viele Studenten neue Jobs gesucht haben, besteht in der Region Bedarf an Mitarbeitern. Vom 450-Euro-Job bis zur Teilzeitbeschäftigung sei alles denkbar, sagt Martin. „Und die Leute können auch gerne angeben, an welchen Tagen sie bevorzugt können.“ Einzige Voraussetzung: Volljährig müssten die Bewerber schon sein.

Wer sich einen solchen Job zutraut, könne sich über die Internetseite www.cramer-edeka.de oder per E-Mail an bewerbung@cramer-edeka.de melden. „Für Kurzentschlossene haben wir hier unsere Box“, sagt Martin und deutet auf einen Plexiglaskasten an der Information. „Einfach eine von den daneben stehenden Postkarten ausfüllen, ankreuzen, wofür man sich interessiert – dann melden wir uns“, sagt sie.

