Ehlershausen

Auf die Adventszeit und das Weihnachtsfest stimmen sich die Ramlinger und Ehlershäuser seit 30 Jahren mit dem Nikolausmarkt rund um die Martin-Luther-Kirche ein. Weil sich diese Tradition bewährt hat, halten Organisatoren und Gäste auch in diesem Jahr daran fest. Der Markt öffnet um 15 Uhr mit einer Vorleserunde im Gemeindehaus und einem Ständchen der Grundschulkinder. Für 16.30 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Der Posaunenchor der Kirchengemeinde und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr sorgen für festliche Stimmung.

Außerdem lädt die Kirchengemeinde mit der Neuapostolischen Gemeinde in Burgdorf ein, die Tafel mit Süßigkeiten für die Kinder und Lebensmitteln zu unterstützen. Mitarbeiter der Tafel sind anwesend, um über ihre Arbeit zu informieren. Pastorin Susanne Paul kündigt noch zwei Besonderheiten an: Dieter Vogelsang erfreut die Besucher mit seiner Ausstellung von altem Blechspielzeug – schon im vergangen Jahr war sie eine Attraktion. Und um 20 Uhr kommt der Chor des Herrn K.

Vereine profitieren vom Nikolausmarkt

Ein Blick in die Geschichte des Marktes zeigt eine große Kontinuität: So hatte die Organisation bis 2012 Kathrin Thies hauptverantwortlich in der Hand, seitdem organisiert Beate Biedenstein mit ihrem Team die Veranstaltung, deren Erlös den drei Fördervereinen des Doppeldorfs – Waldbad, Waldschule und Kirche – und der Kita Ramlingen-Ehlershausen zugutekommt. RSE, TVE, Ortsrat und Golfclub, die Fördervereine, die Bagaluten und der TVGG sorgen für ein buntes abwechslungsreiches Angebot, fleißige Hände haben ein attraktives Angebot an kunstvollen Arbeiten gefertigt. Die Tombola, für die die Konfirmanden Lose verkaufen, ist immer ein Höhepunkt.

Und natürlich muss kein Gast hungern oder dürsten: Es gibt roten und weißen Glühwein, heiße Champignons, Kartoffelpuffer und geräucherten Lachs sowie Kaffee und Kuchen.

Von Antje Bismark