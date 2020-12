Burgdorf

Die Eltern oder Großeltern zum Fest aus dem Heim zu sich nach Hause holen – das ist trotz Corona erlaubt. Die Burgdorfer Seniorenheime wollen Vorkehrungen dafür treffen, dass die Feierlichkeiten nicht zur Gefahr für die Bewohner werden. Auch das Programm in der Vorweihnachtszeit passen sie der Situation an.

Im Seniorenheim Anna stimmen sich die Bewohner bereits auf Weihnachten ein: Pünktlich zum 1. Dezember spielte der Posaunenchor der St.-Pankratius-Kirchengemeinde im Garten der Einrichtung. Die Bewohner konnten der Musik entweder von den Balkonen aus, am Fenster oder im Garten lauschen, berichtet Tanja Kicza, Leitung dieses Heimes und auch des kleineren Hauses Wassergarten, die beide AR Seniorendienste betreibt.

Verschiedene Corona-konforme Aktionen seien für die Adventszeit in den Heimen geplant, wie Waffeln backen, Weihnachtsmusik hören und ein Adventskalender, sagt Kicza. Die große Adventsfeier im Haus Anna mit Angehörigen musste allerdings ausfallen, so wie alle Veranstaltungen mit Gästen von außerhalb. Der Weihnachtsmarkt in Dachtmissen, den die Seniorenresidenz Bertram dieses Jahr zum 20. Mal für das ganze Dorf ausrichtet hätte, fällt ebenfalls aus, erzählt Leiter Andreas Bertram. Dafür will er den 62 Bewohnern mit kleinen Konzerten von Musikern im Haus oder auch einem Adventscafé eine Freude bereiten.

Bitte an Familien: Nicht übertreiben

Das Seniorenpflegeheim Helenenhof setzt vor allem auf Einzelbeschäftigung und vorweihnachtliche Aktionen in Kleingruppen von bis zu sechs Bewohnern. Hier muss in diesem Jahr unter anderem das Schmücken der Einrichtung durch Kindergartenkinder ausfallen, berichtet Leiterin Ute Litzinger.

Die Bewohner dürfen, sofern es keine Corona-Infektionen in der Einrichtung gibt, nicht nur an Weihnachten das Seniorenheim verlassen und beispielsweise die Familie besuchen. Das will ein Teil der Bewohner laut den Heimen auch nutzen. Kicza bittet die Familien, es nicht zu übertreiben, auch wenn Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen über die Feiertage erlaubt sein werden. „Wir müssen Vertrauen haben“, lautet die Devise von Bertram, denn kontrollieren könne er das Einhalten der Regeln bei den Feierlichkeiten sowieso nicht. Während der Helenenhof bei den Bewohnern mit Symptomen mittlerweile Schnelltests anwendet, arbeiteten die Häuser Anna und Wassergarten laut Kicza noch daran.

Maske nicht überall Pflicht

Auch ohne Familienbesuch von außerhalb halten die Einrichtungen ihre Bewohner dazu an, möglichst auf Abstand zueinander zu gehen. In den Häusern Anna und Wassergarten sollen die Senioren beim Verlassen der Zimmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, im Helenenhof sei dies aufgrund der vielen dementen Bewohner kaum umsetzbar, sagt Litzinger. Auch das Seniorenheim Bertram will seinen Bewohnern keine Maske vorschreiben und spreche daher lediglich eine Empfehlung aus. Beides geht mit den Vorgaben des Landes konform, die ebenfalls keine Pflicht vorsehen.

Für Senioren, die über Weihnachten im Heim bleiben, organisieren die Häuser vor Ort Feierlichkeiten im abgespeckten Rahmen: Alle vier teilen die Weihnachtsfeier in kleine Gruppen auf, lassen die Bescherung aber nicht ausfallen. Angehörige können die Bewohner zudem auch an den Feiertagen besuchen.

Die meisten Senioren kämen mit der aktuellen Situation, in der Besuche wieder erlaubt sind, übrigens recht gut klar, stellt Litzinger fest: „Durch Krieg und Flucht haben viele von ihnen bereits Schlimmeres erlebt. Mit Corona können sie besser umgehen als viele jüngere Menschen.“

