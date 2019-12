Burgdorf

Zur Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel sind das Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6 und die KulturWerkStadt, Poststraße 2, am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember, am Sonntag, 29. Dezember, sowie am Neujahrstag, 1. Januar 2020, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtstag sowie am Sonnabend, 28. Dezember, und Silvester, 31. Dezember, bleiben die Einrichtungen geschlossen.

Im Stadtmuseum ist die Ausstellung „1919-2019: eine Zeitreise durch 100 Jahre“ zu sehen. „Vom Flügeltelegraphen zum Bildtelefon − Fernmeldetechnik im Wandel der Zeit“ heißt die Ausstellung, die die KulturWerkStadt zeigt. Die Zusammenstellung übernahm der Hannoversche Fernmeldeclub. Die Schau stellt die Ende des 18. Jahrhunderts beginnende und mit dem heutigen Bildtelefon ihren Höhepunkt erreichende Geschichte der Telekommunikation vor. Gastgeber in beiden Museen sind der VVV, der Förderverein Stadtmuseum und die Stadt Burgdorf. Der Eintritt ist frei.

Lesen Sie auch

Von red