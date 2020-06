Burgdorf

Im Freibad, im Garten, auf der Arbeit – egal, wo sich die Schützen aus Burgdorf an diesem Wochenende aufgehalten haben: Ihre Gedanken drehten sich oft um die Frage, wo und mit wem sie diesen Moment in einem normalen Jahr beim Schützenfest verbracht hätten. Aber normal ist während der Corona-Pandemie nichts, und deshalb erhielten sonst eher alltägliche Begegnungen einen besonderen Stellenwert.

So schildert auch Saskia Piel die vergangenen Tage. Die Burgdorferin zog sich die Uniform an und brachte – zusammen mit Hendrik Jansen – ihren Vereinskollegen von der Schießsportabteilung der Schützengesellschaft die Utensilien für ein „ Schützenfest zu Hause“. Dazu gehörten Bier und Alster, Schaumwaffeln und Bonbons, die Schützen üblicherweise beim Umzug von ihren Wagen den Zuschauern zuwerfen. „Die Idee hatten wir schon vor zwei Monaten. Vor drei Wochen haben wir dann alles vorbereitet“, sagt Piel.

Anzeige

Lesen Sie auch: Mit Bildern und Videos feiern die Burgdorfer das Schützenfest 2020

Weitere HAZ+ Artikel

Das erste Treffen seit dem Februar

Nicht weniger als 50 Adressen steuerte das Schützenduo an. „Die meisten Beschenkten hatten nicht damit gerechnet. Sie haben sich aber sehr gefreut“, berichtet Piel, die viele ihrer Schützenschwestern und -brüder zu Hause antraf. „Sie hatten sich ja Schützenfesturlaub genommen.“ Auch wenn sie bei den Treffen den notwendigen Abstand halten mussten und sich nicht in die Arme nehmen konnten, so seien das doch schöne Momente voller Emotionen gewesen. „Seit Februar haben wir uns alle nicht mehr gesehen. Nun konnten wir kurz miteinander sprechen.“

Absage hin oder her: Wer an diesen Tagen durch die Stadt geht, entdeckt viele Erinnerungen an das Schützenfest – sei es im Schaufenster der Buchhandlung Freyraum, vor dem Restaurant Fortore oder die Fahnen am Haus der Bäckerei Rückriem.

Die Buchhandlung Freyraum an der Marktstraße zeigt außer allerlei Burgdorf-Devotionalien auch die Orden von Schützenkönigen des 20. Jahrhunderts. Quelle: Antje Bismark

Von Antje Bismark