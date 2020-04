Burgdorf

Erfahrungen mit dem häuslichen Lernen sammelt Knut Wille derzeit gleich doppelt: Zum einen unterrichtet der Lehrer mehrere Klassen des Gymnasiums Burgdorf in Mathematik digital – demnächst auch noch in Physik. Zum anderen verfolgt der vierfache Vater, wie drei seiner Kinder nun von zu Hause aus den Unterrichtsstoff bearbeiten, den sie von ihren Schulen erhalten. Eine Erkenntnis daraus leitet der Pädagoge ganz konkret auch für seinen Unterricht ab: „Ich setze keine festen Termine für eine Videokonferenz an, weil viele Familien das gar nicht organisieren können.“

Denn letztlich benötigten die Kinder und Jugendlichen dafür zu einem bestimmten Termin ein Smartphone, Tablet oder Rechner – in Zeiten von Homeoffice und digitalem Lernen mehrerer Kinder durchaus eine technische Herausforderung. Wille hat deshalb schon vor den Osterferien damit begonnen, den Schülern die Aufgaben zu stellen, ihnen Zeit für die Bearbeitung zu geben und dann ab einem bestimmten Zeitpunkt zu kontrollieren. „Der Unterschied ist, dass es damals freiwillig war und nun verbindlich ist“, sagt Wille.

Anzeige

Gymnasiasten bekommen Aufgaben nach dem Stundenplan

Unverändert bleibt der Ablauf der Aufgabe: Diese stellt der Lehrer wie seine Kollegen am Gymnasium bei IServ ein, verbindet sie mit einem Lernvideo und stimmt die Schüler damit auf den Unterrichtsstoff ein, den sie im Buch oder auf einem Arbeitsblatt erledigen sollen. Dazu dienen auch Übungsaufgaben, zu denen die Schüler sowohl Lösungswege als auch Lösungen finden – ehe sie dann letztlich bis zu drei gestellte Aufgaben allein schaffen müssen. „Ihre Arbeit können sie entweder am Computer erledigen und mir mailen, oder sie nutzen das Heft, fotografieren alles und schicken mir das Bild“, sagt Wille. Ihm gehe es um zwei Dingen: zu sehen, dass die Schüler die Aufgabe gemacht hätten und dass sie den Lernstoff beherrschten.

Weitere HAZ+ Artikel

Dafür blieben ihnen mehrere Tage Zeit: Montags stellt Wille seine Anforderungen ins Netz, bis spätestens Freitagnachmittag erwarte er die Ergebnisse. Dabei orientiert sich seine Arbeit am regulären Stundenplan, den das Gymnasium nicht verändert habe. Wer eine Unterstützung benötige, könne eine Mail schreiben und erhalte die benötigte Hilfe. Zeichne sich ab, dass mehrere Schüler bei einer bestimmten Aufgabe ein Problem hätten, gebe es immer noch die Möglichkeit, mit einer Gruppe zu sprechen. „Diese Rückmeldung wird über die Klassenlehrer laufen“, sagt Wille und sieht seine Schüler in der Klassengemeinschaft gut aufgehoben. „Viele tauschen sich über Messenger aus.“

Lehrerin Juliane Bienek bereitet den digitalen Unterricht an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule vor. Quelle: privat

IGS-Schüler erhalten wöchentliches Lerntagebuch

Auf ein wöchentliches Lerntagebuch setzt die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule, wie Leiterin Saskia van Waveren-Matschke sagt. „Jeder Schüler erhält am Montag die Aufgaben für alle Fächer, dabei geht es um das Üben und Wiederholen von Inhalten.“ Bis Freitagmittag müssten die Fünft- bis Neuntklässler ihre Arbeiten bei den Tutoren einreichen. Für Probleme gebe es feste telefonische Sprechstunden der Lehrer, hinzu kämen Videokonferenzen. Gleichwohl, sagt van Waveren-Matschke und stimmt damit mit ihrem Kollegen Wille überein, habe die IGS das Konzept so aufgestellt, dass möglichst jeder Schüler berücksichtigt werde. Ein Smartphone reiche für die Arbeit aus, auf das Drucken von Aufgaben könne weitgehend verzichtet werden.

Familien sollten feste Tagesstruktur erhalten

Gänzlich unbekannt ist den Gesamtschülern das digitale Lernen nicht: Bereits mit Beginn der Corona-Zwangspause erhielten sie Unterrichtsstoff – wenn auch zunächst auf freiwilliger Basis. Nun werde es verbindlich, und der Eindruck seit Montag sei: „Die Schüler nehmen das Konzept an und freuen sich wieder über mehr persönliche Kontakte“, sagt die Schulleiterin, nach deren Angaben jeder selbst entscheide, wann er welche Aufgabe erledige. Aber sie sagt auch: „Es ist wichtig, dass die Schüler ihre Tagesstruktur erhalten mit festen Lern- und Essenszeiten.“ Eltern sollten nicht als Hauslehrer arbeiten, wohl aber den Kindern diese Struktur ermöglichen. Und falls bei den Müttern und Vätern nach diversen Mails immer noch Fragen offen seien, fänden sie die Sprechstunden der Lehrer ab sofort auf der Schulhomepage.

Längst haben sowohl die Lehrer des Gymnasiums als auch der Gesamtschule mit ihren Schützlingen die digitale Technik mit Konferenzen, Chats, E-Mails, Fotos und Videos getestet – erfolgreich in den meisten Fällen. „Am Ende“, sagt van Waveren-Matschke, „geht es gar nicht so sehr um die Technik. Es geht vielmehr um die Verfügbarkeit von Internet, und das müssen wir alle berücksichtigen in unseren Konzepten.“

Lesen Sie dazu

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Antje Bismark