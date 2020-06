Burgdorf/Hülptingsen

Mit rot beleuchteten Lastwagen und Zugmaschinen hat die Hülptingser Firma Rock’n’Roll Trucking am späten Montagabend farbige Akzente an drei Stellen im Stadtgebiet gesetzt: Auf dem Schützenplatz, dem Firmengelände und vor dem StadtHaus strahlten ab 22 Uhr rote Lichter die Fahrzeuge an, mit denen die Veranstaltungslogistiker Henning Theune und Britta Pidde außerhalb der Corona-Pandemie die Bands zu Auftritten fahren oder deren Equipment transportieren.

Hinter diesen Hinguckern in Rot verbirgt sich die Sorge der Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie. Quelle: privat

Hinter dieser bundesweiten Aktion steckt ein Hilferuf, schließlich fallen seit Monaten die Konzerte aus – und bislang sei nicht absehbar, wann es wieder Großereignisse geben werde, sagt Pidde und spricht zugleich einen Dank an die Stadtverwaltung und das Team vom StadtHaus aus. „Wir hatten ja auch ein Fahrzeug in Hülptingsen beleuchtet, aber dort sieht das ja niemand“, sagt sie. Die Einladung, öffentlich auf die massiven Probleme der Veranstaltungsbranche hinweisen zu können, tue ihr in der jetzigen Situation gut – ebenso wie die Passanten, die die Fahrzeuge fotografiert hätten.

Künstler wünschen sich Planungssicherheit

Gleichwohl wünschten sich die Künstler, Agenturen, Logistiker oder Eventmanager eine Planungssicherheit ab Januar 2021. „Unsere Firma ist gut aufgestellt, wir werden dieses Jahr durchhalten“, sagt Pidde. Dann aber benötige Rock’n’Roll Trucking eine Perspektive: „Schon jetzt werden Veranstaltungen für das Frühjahr 2021 in den Herbst verschoben, wenn das so bleibt, dann wird es ganz eng“, sagt die Geschäftsführerin, nach deren Angaben zunächst keine weiteren Aktionen der gesamten Branche als Protest geplant seien.

Von Antje Bismark