Burgdorf

Firmenchef Thomas Rey ist mit seinem Solarservice Norddeutschland auf Wachstumskurs. 2016 siedelte sich das Unternehmen im Gewerbepark Nordwest in Burgdorf an. Der Firmensitz liegt an der Lise-Meitner-Straße gegenüber dem Hagebaumarkt. Das Unternehmen bietet mit Planung, Projektierung, Aufbau und Service von und für Fotovoltaikanlagen ein Rundum-Paket für Privathaushalte, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft an. Die Formel scheint aufzugehen. „Mittlerweile haben wir einen Umsatz im siebenstelligen Bereich und trotz Corona im vergangenen Jahr um 20 Prozent zugelegt“, sagt Rey. Seine Mannschaft baute im vergangenen Jahr 250 Anlagen. Dieses Jahr sollen es 300 werden.

Zufriedene Kunden sorgen für Folgeaufträge

Das kleine Burgdorfer Unternehmen kann auf dem Markt der boomenden Solarbranche offenbar mithalten. „Viele Aufträge bekommen wir durch Empfehlungen zufriedener Kunden“, sagt Rey. Das Gros der Aufträge seien Solaranlagen für Privatkunden im Umkreis von 35 bis 50 Kilometern.

Anzeige

Zur Galerie Die Firma Solarservice Norddeutschland im Gewerbepark Nordwest in Burgdorf ist ein gefragter Anbieter von Fotovoltaikanlagen.

Dass es im Solargeschäft nicht nur sonnig zugeht, hat Rey selbst erlebt. Von 2008 an war er bei einer Firma aus Hessen beschäftigt, für die er Fotovoltaikanlagen an den Mann brachte. Er erlebte, wie die Branche im Zuge des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ( EEG) von massiven Förderungen profitierte. „Wegen der hohen Nachfrage wurden viele Anlagen von schlechter Qualität verkauft und von Subunternehmern aufgebaut, die keine Ahnung von fachgerechter Installation hatten“, erinnert sich der Kaufmann. Die Ausbildung zum Gutachter für Fotovoltaikanlagen habe ihm schließlich die Augen geöffnet.

Mit der Änderung des EEG im Jahr 2013 und Kürzungen der Förderungen rutschte die Branche in die Krise. Es gab viele Insolvenzen,und Reys Arbeitgeber stellte das Geschäft mit Solaranlagen ein. Er selbst wagte mit einem Ein-Mann-Unternehmen für Service und Wartung von Fotovoltaikanlagen in einer Garage in Hannover den Sprung in die Selbstständigkeit. „Es waren harte Zeiten“, sagt er in der Erinnerung. 2015 begann er mit dem Verkauf und der Projektierung, damals noch mithilfe von Subunternehmern aus dem Bereich Dach- und Elektrotechnik.

Mit dem Umzug nach Burgdorf kam das Wachstum

Mit dem Umzug nach Burgdorf im Jahr 2016 wuchs die Firma. Anstelle von Subunternehmern führen inzwischen eigene Angestellte alle Arbeitsschritte aus. 28 Mitarbeiter, darunter zehn Dachmonteure und sechs Elektriker, beschäftigt der Solarservice Norddeutschland zurzeit. Die Firma ist Mitglied in der Elektroinnung Burgdorf. „Man kann verlässlicher planen und weiß, dass die eigenen Qualitätsstandards umgesetzt werden“, sagt Rey dazu.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Solarservice Norddeutschland bietet keine Mietanlagen an, sondern ausschließlich individuell zugeschnittene Lösungen zum Festpreis. „Wir machen Komplettangebote ohne versteckte Kosten, damit der Kunde Planungssicherheit hat“, sagt Rey. Denn gerade bei Teilen für Fotovoltaikanlagen schwanke der Marktpreis je nach Lieferbarkeit sehr. Um sicherzustellen, dass eine Anlage zwei Monate nach Auftragserteilung aufgebaut werden kann, setzt das Unternehmen auf Lagerhaltung – und arbeitet eng mit einem deutschen Solarmodulhersteller zusammen. „Solarwatt hat eine ähnliche Philosophie wie wir, was Qualität betrifft und gibt 30 Jahre Garantie“, sagt Rey.

Vertriebsmitarbeiter bilden Schnittstelle zum Kunden

Eine Schlüsselrolle im Solarservice Norddeutschland nehmen die Vertriebsmitarbeiter ein, die fachlich immer auf dem neuesten Stand sein müssen. Zwei bis fünf Tage nach Kontaktaufnahme besuchen sie den Interessenten, ermitteln bei ihm den Energiebedarf und eine geeignete Dachfläche. In Corona-Zeiten kommen für due Beratung auch schon einmal Fotos oder Video zum Einsatz. In das Angebot mitsamt einer Wirtschaftlichkeitsprognose beziehen die Berater optionale Faktoren wie E-Auto, Smart-Home- und Speichertechnologie sowie Fördermöglichkeiten mit ein.

Tabellen und Diagramme zur Erklärung

Energie aus der Sonne, lohne sich, rechnet Rey vor: Ein Privathaushalt mit einem Jahresstromverbrauch von 5000 Kilowattstunden habe bei einer unterstellten Strompreiserhöhung von 3 Prozent jedes Jahr beim Einbau einer 9,92-Kilowattpeak-Anlage mitsamt Energiespeicher einen Vorteil von 1723 Euro – Jahr für Jahr. Aus Eigenkapital finanziert kostete eine solche Anlage inklusive Umsatzsteuer auf Eigenverbrauch zuzüglich Betriebskosten etwa 26.320 Euro. All das bekämen die Kunden mithilfe von Tabellen und Diagrammen ausführlich dargestellt – von der Zusammensetzung des Stromverbrauchs über Einnahme- und Ausgabenrechnung für die gesamte Laufzeit bis zur Strompreisentwicklung und Einspeisevergütung.

„So etwas muss erklärt werden“, sagt Rey. Deswegen stellten seine Mitarbeiter die Angebote auch persönlich vor. Und sie seien es auch, die nach der Installation der Anlage noch einmal nach dem Rechten schauten, die Nutzung erklärten und fragten, ob es Probleme gibt. „Wenn eine Anlage 30 Jahre hält, bauen wir pro Kunde eher nur eine. Aber mit der soll er zufrieden sein“, lautet Reys Anspruch.

Von Sandra Köhler