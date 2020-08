Burgdorf

„Gehen wir heute klettern?“, fragt die neunjährige Runak. Die Ausflüge zu den Spielplätzen in der Stadt sind beliebt bei den Teilnehmern der Sommerschule. Sie sorgen nicht nur für Abwechslung und Spaß. Anschließend bewerten die Kinder anhand einer Checkliste den Spielplatz. Einzeln und in kleinen Gruppen diskutieren sie mit ihren Lehrern über die Qualität und den Spaßfaktor. Der Feuerwehr-Spielplatz an der Gartenstraße sei einer ihrer Lieblingsplätze, berichtet Runak. Vor dem Ausflug wollte sie eigentlich für ihren PC-Führerschein üben. Aber der Laptop streikte.

Die neunjährige Runak wollte eigentlich lieber klettern. Die Drehschaukel auf dem Spielplatz findet sie trotzdem gut. Quelle: Leona Passgang

PC-Führerschein bereitet auf Homeschooling vor

Der PC-Führerschein ist neu im BMGH. Um Kindern aus Familien Geflüchteter den Einstieg ins deutsche Schulsystem zu erleichtern, startete das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH) 2016 die Sommerschule. Drei Wochen lang wiederholen die Schüler mit Hilfe von anderen Schülern und Studenten den Stoff des vergangenen Schuljahres. Außer der Nachhilfe bietet das BMGH Ausflüge in den Zoo, Schwimmbäder und Themenparks an. Die Schüler fertigen anschließend Berichte für das Sommerbuch des BMGH an.

In Zeiten der Corona-Krise spielt nun der PC-Führerschein eine wichtige Rolle: Die Kinder sollen den Umgang mit Computern lernen. Wie legt man Dokumente an? Und wie spricht man seinen Lehrer in einer E-Mail an? Im Fall einer zweiten Corona-Infektionswelle sollen die Kinder auf das Homeschooling und den Onlineunterricht vorbereitet sein. Wer den Führerschein in der Tasche hat, hat zudem die Möglichkeit, sich Laptops auszuleihen, sagt Dozentin Daniela Minkus.

Nach den ersten zwei Stunden beginnt die große Pause auf dem Spielplatz. Auf dem Hinweg erzählen Runak und ihre Mitschüler die ganze Zeit. Über Hunde, Katzen, ihre Cousinen, ihre Eltern und Geschwister. Die Kommunikation sei ein wichtiger Bestandteil der Sommerschule und werde mithilfe von Ausflügen und Spielen zusätzlich gefördert, sagt Minkus. Sie studiert Deutsch und Sport auf Lehramt. Seit Februar 2019 gibt die 22-Jährige Nachhilfe am BMGH: „Die Fortschritte der Kinder und ihre Dankbarkeit zu sehen, macht einfach Spaß“, sagt sie. Viele Kinder hätten kurdische beziehungsweise syrische Wurzeln. Für sie sei es wichtig, über ihren Kulturkreis hinaus neue Freundschaften schließen, findet Minkus.

Solche Kontakte können die Kinder bei den Ausflügen knüpfen. Die Helfer animieren zur Kommunikation. Zu den Ausflügen dürfen auch Geschwister und Schulfreunde kommen: „Die Kinder können dann selbst einladen. Das bewirkt ja auch wieder etwas bei ihren Freunden“, sagt BMGH-Koordinatorin Ursula Wieker.

60 Schüler nutzen die Angebote des BMGH

Insgesamt 60 Schüler nutzen gegenwärtig die Angebote des BMGH an der Astrid-Lindgren-Grundschule und in der Bergstraße. Darüber hinaus bietet die Einrichtung Erwachsenen Unterstützung und Beratung an. Das BMGH kooperiert mit allen Burgdorfer Schulen. Zweimal pro Woche bietet das BMGH ein dreistündiges Nachmittagsprogramm mit Ausflügen an.

Das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus hat seine Räume an der Marktstraße 19-20 und an der Bergstraße 4. Die Einrichtung ist erreichbar unter Telefon (05136) 8781118 oder per E-Mail an info@bmgh.de.

Von Leona Passgang