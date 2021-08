Burgdorf

Das Sommerferienende ist nicht mehr weit, dennoch läuft zurzeit in Burgdorf noch die Sommerschule unter der Regie des Burgdorfer Mehrgenerationenhauses (BMGH). Rund 150 Kinder von der ersten bis zur achten Klasse nutzen in diesem Jahr das Angebot, das sich auf die Räume in der Astrid-Lindgren Grundschule, des Gymnasiums Burgdorf und des Mehrgenerationenhauses verteilt. Neu ist diesmal die Zusammenarbeit des BMGH und der Jugendpflege, mit der mehr Kinder erreicht und die Kräfte gebündelt werden sollen. Auch das Gymnasium ist neu dazu gekommen und hat zugleich einen Graffiti-Kurs organisiert.

In der Sommerschule summt es

Bienen, Einkaufen, Schwimmen – das sind die Themen des Angebots, in der jeweils ein Dozent vier Jungen und Mädchen betreut. Und jedes Thema zieht sich durch die gesamte Zeit. So begleiten die Bienen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise beim Malen und Musizieren, die Tiere finden sich auch in den obligatorischen Berichten. Zudem gehen alle unter Zwölfjährigen an zwei Tagen in den Wald und erforschen dort unter dem Motto „Wald macht stark“, wo Bienen und Blühwiesen überhaupt zu finden sind.

Unabhängig vom Wetter steigen Kinder, die noch kein Seepferdchen besitzen, ins Freibad und erlernen dort die Grundkenntnisse im Schwimmen. „Die Kinder sind eisern und ziehen das durch“, sagt Jugendpfleger Horst Gohla zum zweiten Schwerpunkt der Schule. Der dritte befasst sich mit dem Einkaufen: Wie bezahle ich und womit? Was sollte in meinem Einkaufswagen landen? Angepasst an das Alter der Kinder lernen sie diese Grundlagen des alltäglichen Lebens. Im Allgemeinen sollten die Kinder beim kulturellen Lernen eine andere Form von Schule kennenlernen und Spaß haben, sagt Gohla.

Flöten und Trommeln sind besonders beliebt

In der Astrid-Lindgren Grundschule steht an einem Unterrichtstag viel Musikalisches auf dem Programm. Der neunjährige Deniz hat zum ersten Mal am Trommel- und Flöten-Kurs teilgenommen, ist sich aber gleich sicher: „Flöten ist mein Lieblingskurs.“ Almut Stoppe ist Musiklehrerin am Gymnasium und bringt den Kindern das Flötespielen bei. „Alle sind hochmotiviert und leise“, schwärmt sie. Bei einer Zwölfjährigen habe sie sogar ein richtiges musikalisches Talent entdeckt.

Rhythmik steht im Kurs „Trommeln bei Papi“ ganz vorne. Die Kinder performen einfache Patterns und halten sogar eine Zugabe bereit. Quelle: Nina Andresen

„Die Sommerschule hat auch eine Lotsenfunktion“, sagt Ursula Wieker, Koordinatorin des BMGH. Das mache sich vor allem darin bemerkbar, dass die Dozenten den Kindern oft Anregungen geben, was sie einmal ausprobieren können. Zu Beginn hätten sich nur drei Kinder beim Flöten angemeldet. Jetzt seien es schon 20, die alle mit einem Lächeln den Kurs verließen.

So sieht der Krankenwagen des DRK von innen aus

Abgesehen von der Musik stehen auch Erste Hilfe und der Notruf auf dem Programm. Die Bereitschaft Burgdorf ist mit ihrem Krankenwagen angereist, um den Kindern die Inneneinrichtung des Fahrzeugs zu zeigen und zu erklären, dass es gar nicht schlimm ist, auf einer Trage zu liegen.

Linos Degenardt (links) und Marco Schulze-Frieling vom DRK schieben zusammen mit Gulwin (9, links vorne) und Amina (11, rechts vorne) den Tragestuhl umher. Quelle: Nina Andresen

Die Sommerschule dient auch als Ferienbetreuung

Dass coronabedingt in diesem Sommer alles etwas anders ist, mache sich auch in der Resonanz der Sommerschule bemerkbar. Da viele Kinder mit ihren Eltern nicht in den Urlaub fahren und letztere oft keine Urlaubstage mehr übrig hätten, hätten sich diesmal etwa 50 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wegen der vielseitigen Ferienbetreuung und nicht vorrangig wegen des Nachhilfeangebots angemeldet, sagt Wieker. Der größere Aufwand sei aber gut tragbar. Und das nicht nur aufgrund der neuen Kooperation, die mehr Kapazitäten und noch vielfältigere Angebote biete, sondern auch, da wegen der Pandemie mehr Fördergelder zur Verfügung stünden.

Von Nina Andresen