Sorgensen

Wegen eines vermeintlichen Einbruchs in ein Vereinshaus des SV Sorgensen hat eine Anwohnerin am Dienstag gegen 22.30 Uhr die Polizei alarmiert. Sie hatte Licht in dem Gebäude wahrgenommen und eine Straftat vermutet, wie eine Polizeisprecherin sagt. Ihren Angaben zufolge konnten die eingesetzten Polizeibeamten aber sehr schnell Entwarnung geben, weil die beiden Personen, die sich im Gebäude aufhielten, keine Einbrecher, sondern Vereinsmitglieder waren. Sie hätten coronakonform die dortige Sauna benutzt, bestätigt der Vereinsvorsitzende Jens Berkhan.

Von Antje Bismark