Sorgensen

Das Dorf Sorgensen ist wieder sauber: 17 volle Säcke mit Müll und Unrat, den andere achtlos auf die Straße und in die Landschaft geworfen hatten, haben Mitglieder des Bürgervereins am zurückliegenden Wochenende in einer Gemeinschaftsaktion eingesammelt. Vom Treffpunkt auf der sogenannten Bürgerwiese an der Hauptstraße aus machten sich die Müllsammler am Sonnabend mit ihren rosa Säcken auf den Weg und durchkämmten das Dorf und die angrenzende Feldmarkt.

Carsten Albert und Moni Bührke vom Vorstand des Bürgervereins hatten die Aktion, an der sich mit den zehn Jahre alten Amelie Wolbring auch ein Pfadfinderin beteiligte, coronakonform organisiert. So schwärmten die Helfer in kleinen Gruppen, die jeweils einem Haushalt angehörten, aus. Das sonst übliche Abschlussgrillen freilich musste ausfallen. Dafür spendierte der Bürgerverein allen Freiwilligen Schokohasen und -eier – passend zur Vorosterzeit.

Müllsammeln auf Abstand: Pfadfinderin Amelie Wolbring (links) und Anika Lilienthal machen sich gemeinsam ans Werk. Quelle: Ann-Kathrin Albert

Von Joachim Dege