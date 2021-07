Burgdorf/Aachen

Windeln und Duschbad, Kleidung und Bettwäsche, Nudeln und Konserven – diese und noch viel mehr lebensnotwendige Dinge finden sich auf gut 180 Paletten, die Mitglieder der Feuerwehren in der Nacht zu Sonntag und zu Montag nach Aachen gefahren haben. Dort warten Menschen nach dem verheerenden Hochwasser dringend auf diese Güter, die die Burgdorfer am Sonnabend in ungewohnt großer Bereitschaft gespendet haben. Der letzte Hilfstransport kam nach Aussage von Sandra Jost, Sprecherin der Stadtfeuerwehr, am Montagmorgen an.

Zunächst hatte die Lehrter Feuerwehr nach Rücksprache mit dem DRK in Aachen zu Beginn des Wochenendes eine Hilfsaktion in sozialen Medien gestartet. „Viele stellten den Aufruf in ihren Whatsapp-Status, und so kam er auch nach Burgdorf“, sagt Jost. In Schillerslage öffnete Ortsbrandmeister Timo Scheffler sein Carport für die Spenden: „Mit der Menge hatte ich aber überhaupt nicht gerechnet“, bilanziert er. In Dachtmissen gab es gar keinen Aufruf, und die Spender kamen dennoch. „Natürlich hat die Feuerwehr alles angenommen“, sagt Jost.

In Schillerslage nehmen die Freiwilligen die Spenden entgegen. Quelle: privat

Feuerwehr hält den Kontakt zum DRK in Aachen

Den größten Ansturm aber verzeichneten die Freiwilligen an der Wache an der Straße Vor dem Celler Tor: Dort stauten sich die Autos bis auf die Fahrbahn. Um die vielen Spenden überhaupt bewältigen zu können, richteten die Organisatoren unter der Leitung von Zugführer Ralf Riehlein von 12 bis 18 Uhr drei Zonen ein – für Lebensmittel, für Kleidung und für Hygieneartikel. Jeden Bereich sperrten sie mit Flatterband ab und begannen unmittelbar nach dem Abladen aus den Autos mit dem Sortieren in Kartons oder Tüten, die sie beschrifteten. „Dank des THW konnten wir die Paletten, auf denen wir die Spenden befestigt hatten, in die Lastwagen stellen“, sagt die Sprecherin. Manch einer, der nur seine Spende abgeben wollte, blieb und half tatkräftig mit. „Wir wurden förmlich überrannt“, ergänzt Riehlein. Es sei bemerkenswert, wie groß die Spendenbereitschaft gewesen sei.

Am Sonntag um 1.40 Uhr startete der Konvoi in Richtung Aachen, gegen 8 Uhr lieferten die Burgdorfer die ersten 58 Paletten ab. Anschließend kehrten sie zurück in die Heimatstadt und beluden noch zwei weitere Lastwagen, die am Montag gegen 7 Uhr in der vom Hochwasser betroffenen Stadt ankamen. „Eine solche Aktion braucht eine ausgefeilte Logistik“, sagt Jost. Denn letztlich müsse verhindert werden, dass die Helfer sich gegenseitig blockieren. Deshalb sei es gut gewesen, dass die Feuerwehr Lehrte und das DRK Aachen den Kontakt gehalten hätten – auch mit Blick darauf, was die Betroffenen dringend benötigen.

Die Burgdorfer Spenden kommen in Aachen an. Quelle: privat

Kleiderkammer nimmt jetzt Spenden entgegen

Nun warten die Retter in der Stadt auf eine Rückmeldung, ob weitere Spenden angefordert werden. Für das DRK teilt der Vorsitzende Gero von Oettingen mit, dass die Grundversorgung für Betroffene und Einsatzkräfte gedeckt sei. Private Spenden sollten nicht ins Notstandsgebiet gebracht werden. Aber: Die Burgdorfer Rotkreuzler bereiten sich darauf vor, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere Kleidung gebraucht wird. Wer gut erhaltene Jacken und Hosen, Unterwäsche und Bettwäsche in der DRK-Kleiderkammer abgeben möchte, sollte sich bei Brigitte Grabietz unter Telefon (05136) 7964 melden.

Von Antje Bismark