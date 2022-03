Burgdorf

Knapp eine Woche nach dem Beginn des Ukraine-Krieges mit inzwischen mehr als einer halben Million Flüchtlinge laufen in Burgdorf die ersten Spendenaktionen an:. Die Stadt bereitet in der Unterkunft an der Straße Vor dem Celler Tor fünf Wohneinheiten für insgesamt 40 Menschen vor, eine private Initiative aus Empelde – unterstützt von Imke Fronia – schickt am frühen Mittwoch zwei Busse ins Grenzgebiet, und das DRK organisiert die Annahme von Spenden in der Kleiderkammer.

Kirchenkreis-Sozialarbeiterin Imke Fronia, zugleich verantwortlich für die Migrationsarbeit im Diakonie-Verband, bereitet nach der privaten Initiative einer Kollegin und ihres Mannes einen Transport von 76 geflüchteten Frauen und Kindern vor. Ungezählte Telefonate mit Behörden auf deutscher und auf polnischer Seite hat die Burgdorferin am Montag geführt, um der Hilfsaktion die notwendige Struktur zu geben – diese steht am Dienstag. Demnach schickt das Busunternehmen von Martin Schörnig aus Hannover am frühen Mittwoch zwei Reisebusse an die polnisch-ukrainische Grenze, jeweils 38 Personen finden darin einen Platz. Ein dritter Bus stehe in Rufbereitschaft.

Geflüchtete kommen zunächst nach Braunschweig

„Außerdem starten ein Kleinbus und ein Wohnmobil, deren Insassen vor Ort und mit den Polen klären, wer nach Deutschland reisen möchte“, sagt Fronia. Die Daten der Geflüchteten erhält die Landesaufnahmebehörde in Braunschweig, wo die Ukrainerinnen und Ukrainer – zumeist Frauen und Kinder – zunächst unterkommen. Von dort erhalten sie eine Zuweisung in einer niedersächsischen Kommune. Ob dies letztlich eine Stadt oder Gemeinde in der Region Hannover sein werde, könne sie noch nicht sagen, erklärt Fronia. Ihren Angaben zufolge sollen die Busse in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zurückkehren.

Sie werden, sagt die Migrationsfachfrau, auf dem Hinweg all die Spenden mitnehmen, die nach Informationen aus Polen dringend benötigt werden: Verbandsmaterial, Decken, warme Kleidung, Lebensmittel und Getränke. „Uns fehlen keine Sachspenden mehr, aber Geld für den Transport“, sagt sie. Wer möchte, könne das Geld unbürokratisch im Haus der Diakonie, Schillerslager Straße 9, abgeben.

Fronia und ihr Team schauen aber auch schon auf die nächsten Wochen. „Wir werden gemeinsam mit ukrainisch sprechenden Koordinatorinnen wieder Orte der Begegnung schaffen“, kündigt sie an. Parallel dazu erstelle sie eine Liste mit Angeboten für Unterkünfte, um Geflüchteten schnell ein Zuhause auf Zeit anbieten zu können. Wer jemanden aufnehmen möchte, könne eine E-Mail an migrationsarbeit.dv-hl@evlka.de schreiben.

Ohne Netzwerk – beispielsweise dem Helferkreis aus Empelde, den Unternehmen Arcadis, Harry Brot, Getränke Staude, Brunnenkopp und Fox Mietlift – ließe sich ein solcher Transport nicht organisieren, sagt die Burgdorferin. Sie fungiert als Ansprechpartnerin für den Konvoi, über dessen Fahrt sie permanent informiert werde.

Burgdorfer DRK-Ortsverein sammelt Spenden in der Kleiderkammer

Aus dem polnischen Strzelce Opolskie hat Burgdorfs DRK-Chef Gero von Oettingen am Montag eine Liste mit den Dingen erhalten, die Hilfsorganisationen dort dringend benötigen: Aspirin, Paracetamol und Verbandsmaterial, warme Kleidung und Schuhe, Decken und Isomatten, haltbare Lebensmittel und Getränke, Windeln und Feuchttücher, Hygieneartikel und Tabletten zur Wasseraufbereitung. „Wir werden die Spenden aber nicht selbst transportieren, sondern arbeiten mit dem Ukrainischen Verein in Niedersachsen zusammen“, sagt von Oettingen und fügt hinzu, für die Annahme der Spenden öffnet die Kleiderkammer, Drei Eichen 5a, dienstags von 14 bis 16.30 Uhr. Außerhalb dieser Zeit ist Leiterin Brigitte Grabietz unter Telefon (05136) 7964 zu erreichen.

„Wer nicht mobil ist, kann sich ebenfalls melden, dann holen wir die Sachen mit dem Auto ab“, sagt von Oettingen. Geldspenden nehme das DRK nicht entgegen. „Das ist über die bekannten Konten der Hilfsorganisationen möglich.“

Von Antje Bismark