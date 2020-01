Burgdorf

Die DRK-Kleiderkammer an der Straße Drei Eichen in Burgdorf hat endlich mehr Platz, um alle Spenden annehmen, sortieren und lagern zu können. Die Stadt hat dem DRK jetzt zwei Räume im selben Gebäude – gegenüber der Eingangstür zur Kleiderkammer – vermietet. Das ist auch dringend nötig, denn in den beiden neuen Räume türmen sich schon Kisten, prall gefüllte Koffer und blaue Plastiktüten.

Sie habe den Eindruck, dass die Menschen seit zehn Jahren immer mehr Kleidung und Haushaltsartikel schon nach kurzer Zeit wegwerfen, sagt Brigitte Grabietz, die die Kleiderkammer des Roten Kreuzes seit 30 Jahren leitet. „Die Sachen werden weniger geschätzt.“ Von dieser Flut an Secondhandware erhält die DRK-Kleiderkammer große Mengen: Kleidung, Bett- und Tischwäsche, Handtücher, kleine Haushaltsgeräte, Spielzeug und DVDs. Trotzdem sind Bettwäsche, Handtücher und Babykleidung nach wie vor Mangelware.

Kleiderkammer versorgt nur Bedürftige

Nicht nur Burgdorfer liefern in der Kleiderkammer nicht mehr Benötigtes ab. Es kämen auch Spender aus Lehrte und anderen Kommunen. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir die Kleidung gratis und nur an Bedürftige abgeben“, erklärt Grabietz. Alle die sich an den Regalen bedienen dürfen, müssen einen Nachweis der Stadt oder des Jobcenters vorlegen. In anderen Orten gebe es auch Kleiderkammern und Secondhandläden. Doch diese verkauften ihre Waren zwar sehr preisgünstig, aber dort könne jeder kaufen, unabhängig von der Bedürftigkeit, sagt Grabietz.

Ehrenamtliche sind jeden Tag im Einsatz

Grabietz und ihre vier ehrenamtlichen Mitstreiterinnen freuen sich über die Spendenflut. „Wir brauchen die Mengen schon“, sagt sie. Rund 40 Kunden kämen jede Woche. Die Kehrseite der Medaille: Die Arbeit hat weiter zugenommen, denn alles muss kontrolliert und sortiert werden. Fast die Hälfte des Gespendeten ist laut Grabietz nicht für die Kleiderkammer zu gebrauchen. Diese Sachen gehen in die Textilverwertung. Früher hätten fürs Sortieren, Auszeichnen und Einräumen einige Stunden am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag gereicht. „Jetzt sind wir von montags bis freitags und teilweise auch noch sonnabends damit beschäftigt“, sagt sie.

In diesem Haus hat das DRK Räume für seine Kleiderkammer gemietet. Die zusätzlichen Lagerräume befinden sich im Erdgeschoss des rechten Gebäudeflügels. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Persönlich können die Bürger ihre Spenden am Montag von 14 bis 16.30 Uhr abgeben. Ansonsten stehen vor dem Gebäude Container für die Kleiderspenden. Allerdings lande in den Container auch immer wieder Abfall. Das sei oft sehr unappetitlich und auch gefährlich, wenn dort Glas oder andere scharfkantige Gegenstände hingeworfen werden. „Denn wir müssen alles per Hand aus den Containern holen.“

Von Anette Wulf-Dettmer