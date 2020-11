Burgdorf

Die Summe klingt für Ullrich Weber, den Vorsitzenden des Schlaganfall-Landesverbandes Niedersachsen, gigantisch: 46.000 Euro. So viel kostet ein Bus für sechs Personen, den Weber für den Landesverband anschaffen möchte. „Eigentlich habe ich schon länger über den Kauf nachgedacht und sogar schon Kontakt zur Aktion Mensch gesammelt“, erzählt er. Doch zu groß erschien ihm bisher stets die Differenz zwischen null und 46.000 Euro auf dem Konto. Sein erwachsener Sohn Björn gab nun den entscheidenden Impuls – und startete eine Spendensammlung über das Internet.

Ford Transit mit Platz für zwei Rollstühle

„Es soll ein Ford Transit werden, weil er mit einem normalen Führerschein gesteuert werden kann“, sagt Weber. An der Beifahrerseite soll sich eine ausfahrbare Stufe befinden, am Heck eine Hebebühne für die bis zu zwei Rollstühle, die in dem Wagen einen Platz finden. Für Weber, der vor Jahren selbst einen Schlaganfall erlitten hatte, geht es bei dem Busprojekt um die Teilhabe von Erkrankten am Alltag. „Wir stoßen immer wieder an Grenzen“, sagt der Verbandsvorsitzende, der in Burgdorf eine Selbsthilfegruppe leitet und mit anderen Akteuren den Selbsthilfetag organisiert.

Als Beispiel nennt er einen Betroffenen, der nach seinem Schlaganfall auf den Rollstuhl angewiesen sei. „Mit ihm war ich in Berlin bei einer Veranstaltung, und dann kamen wir vom Bahnsteig nicht auf die Straße, weil der Fahrstuhl defekt war“, sagt der Burgdorfer. Dank zweier Bauarbeiter gelang der Umstieg: Sie trugen den Rollstuhl samt Fahrer über die Treppenstufen.

„Menschen mit Beeinträchtigung sind ausgegrenzt“

Weber kennt auch jene Momente, in denen Rollstühle mit dem Fahrer halb zusammengefaltet werden müssen, damit sie in zu engen Bussen einen Platz finden. „Davon gibt es keine Fotos, weil das einfach unanständig wäre“, sagt er. Aber das dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen eben ausgegrenzt seien. Oder sie benötigten die Unterstützung ihrer Familien, die sie zu Terminen wie den Treffen von Selbsthilfegruppen oder zum Schwimmen führen und dort die Barrieren beseitigten.

All das will der Ehrenamtliche, der sich vor seinem Schlaganfall kommunalpolitisch engagiert hatte und nun für den Motivationspreis 2020 der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe nominiert ist, nicht länger hinnehmen. „Die Einschränkungen nach einem Schlaganfall sind unterschiedlich“, sagt Weber. Sie reichten von Sprachstörungen bis hin zu körperlichen Beeinträchtigungen, die selbstständiges Gehen einschränken oder gar nicht mehr möglich machen. Für all diese Betroffenen möchte Weber den Bus kaufen und ihnen damit mehr Mobilität schenken. Profitieren wird der Schlaganfall-Landesverband Niedersachsen mit 66 Mitgliedern, zum Teil Einzelpersonen, zum Teil Selbsthilfegruppen.

Online kommen erste Spenden an

Und weil der neue Bus schon lange ein großer Wunsch von ihm gewesen ist, nennen Weber und sein Sohn das Projekt „Wünschebus“. Der digitale Spendenaufruf seines Sohnes sei der Auftakt gewesen, nun wolle er als nächstes ein zweckgebundenes Konto bei der Stadtsparkasse Burgdorf einrichten, sagt der Verbandsvorsitzende. Daran schließe sich dann intensives Werben um Spendengeld an. „Nach Corona gibt es wieder Veranstaltungen“ sagt Weber. Und die sollten für alle erreichbar sein. Das Projekt läuft offenbar gut an: Online kann er bereits erste Spenden verbuchen.

Von Antje Bismark