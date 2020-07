Sorgensen

Zwei Lattenroste, zwei Matratzen, Schubladen, kleine Schränke und Gartenmöbel: Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Wertstoffinsel in Sorgensen genutzt, um dort ihren Sperrmüll illegal zu entsorgen. Sie versperrten damit zudem den Zugang zu einigen Containern für Papier und Flaschen, sodass Nutzer ihre Abfälle einfach abstellten – wobei der Regen am Sonntag dann das Papier durchweichte und der Wind es durch die Gegend wirbelte.

Angesichts des Müllbergs wollte der Abfallentsorger (Aha) noch am Montag die ausrangierten Möbel abholen und entsorgen, wie Sprecherin Helene Herich auf Anfrage mitteilte. Ihren Angaben zufolge gelten weder die Wertstoffinsel in Sorgensen noch andere Standorte in Burgdorf als Bereiche, an denen Umweltsünder oft illegal ihre Abfälle abladen. Finden die Aha-Mitarbeiter den Verursacher, dann droht ihm nach Aussage Herichs je nach Umfang ein Verwarngeld zwischen 20 bis 55 Euro.

Umweltsünder droht Bußgeld bis 5000 Euro

„Sollte es sich allerdings um ein größeres Vergehen handeln, greift ein Bußgeld“, fügt Herich hinzu. In solchen Fällen werde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, das zu einem Bußgeld zwischen 55 und 5000 Euro führen kann. Zudem habe der Umweltsünder dann auch noch die Kosten der Entsorgung zu tragen. „Wenn Bürgern eine vermüllte Wertstoffinsel auffällt, können sie diese bei unserem Aha-Service melden“, erklärt Herich. Dessen Mitarbeiter seien per E-Mail service@aha-region.de oder unter der kostenlosen Rufnummer (0800) 9991199 zu erreichen.

Von Antje Bismark