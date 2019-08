Sorgensen

Gleich eine komplette Sofa-Ecke samt nicht mehr benötigter Matratze und diverser Schrankteile haben Unbekannte in ihr Fahrzeug gepackt – und dann illegal neben der Wertstoffinsel in Sorgensen entsorgt. Zwischen den ausrangierten Gegenständen fanden sich auch Hinweise auf einen möglichen Verursacher, darunter ein Autokennzeichen. „Das ist dem Besitzer aber offenbar gestohlen worden, der hat eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt“, sagt Dirk Schwerdtfeger, Ortsvorsteher in Sorgensen. Seinen Angaben zufolge nutzen Müllsünder den Platz immer wieder, um ihre Abfälle dort abzulegen.

Aus Sicht von Stefan Altmeyer, Sprecher des Abfallentsorgers Aha, gehört der Platz indes nicht zu den Bereichen in der Region, die regelrecht zugemüllt werden. „Eine häufige, starke Vermüllung gibt es am Standort Sorgensen unserer Kenntnis nach nicht“, teilt Altmeyer auf Anfrage mit und fügt hinzu, diese Aussage gelte für alle 13 Standorte im Burgdorfer Stadtgebiet. Immerhin fünfmal in der Woche kommt einer der sieben Standplatzreiniger, die im Auftrag von Aha in der gesamten Region die Wertstoffplätze säubern, und räumt in Sorgensen auf.

Kühlschränke und alte Möbel stehen an der Wertstoffinsel

Er habe am Montagmorgen den Sperrmüll entdeckt und sofort veranlasst, dass dieser abgeräumt wird. Ortsvorsteher Schwerdtfeger indes glaubt nicht, dass der jetzt aufgeräumte Platz lange so sauber sein wird. Kühlschränke, Autoreifen, Sitzmöbel – all das habe er dort schon entdeckt. „Leider erwischt man niemanden auf frischer Tat“, sagt er. Er schaue durchaus genau hin, wenn ein Transporter zur Wertstoffinsel fahre. „Weil die so gut erreichbar ist, nutzen sie auch Autofahrer aus anderen Landkreisen wie zum Beispiel Celle“, sagt Schwerdtfeger.

Gleichwohl gehe es nicht nur um Sperrmüll oder Altreifen. „Die Leute kaufen sich einen riesigen Fernseher und schaffen es dann nicht, die Verpackung so zu zerreißen, dass sie in den Container passt“, schildert er seine Beobachtung. Nachvollziehen kann er das nicht: „Die Deponie ist gerade mal fünf Kilometer entfernt.“

Lesen Sie dazu auch:

Wer entsorgt Lebensmittel auf den Wertstoffinseln?

Von Antje Bismark