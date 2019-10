Burgdorf

An seine Gründung vor 100 Jahren erinnert der Spielmannszug der Burgdorfer Schützengesellschaft nun mit einem großen Konzert: Dazu erwartet das Ensemble am Sonnabend, 20. Oktober, 14 weitere Orchester. „Wir bieten für jeden Musikgeschmack etwas, von Märschen über Pop-Klassiker bis hin zu Konzertstücken“, verspricht Melanie Hoffmann, Pressewartin des Spielmannszugs.

Ein Blick in die Chronik zeigt, dass am 5. Juli 1919 mehrere Burgdorfer den Musikzug gründeten – unter der Regie des Junggesellencorps. „Damals trugen die Musiker auch deren Farben, sie waren damit blau-weiß gekleidet“, sagt Hoffmann und fügt hinzu, die Gründungsmitglieder nahmen sehr schnell die Proben auf und unterstützten das Corps musikalisch. „Vor allem bei Schützenfesten und auch bei anderen Anlässen“, heißt es in der Chronik. „Allerdings hat niemand notiert, um welchen Anlässe es sich handelt“, sagt die Pressewartin. Ihren Angaben zufolge geriet das Ensemble während des Zweiten Weltkrieges personell in Not, löste sich aber nie auf.

Seit 1968 dürfen auch Frauen musizieren und marschieren

Im Jahr 1950 dann begann der Neustart mit etlichen Mitgliedern und bis 1964 in einer Kooperation mit dem Junggesellencorps. „Danach wechselten wir zur Schützengesellschaft und tragen seitdem die grau-grünen Jacken“, sagt Hoffmann. Vier Jahre später durften erstmals Frauen eintreten und mitmarschieren – eine Möglichkeit, die sich erst aus dem Wechsel zur Schützengesellschaft ergeben habe. Heute zählt das Ensemble 31 aktive Mitglieder, und zur Freude der Pressewartin verstärken in jüngster Zeit auch Kinder und Jugendliche den Spielmannszug.

Hoffmann wirbt für eine Ausbildung im Klangkörper, die jeder ab dem sechsten Lebensjahr beginnen könne. „Wir vermitteln die Notenlehre, und wer möchte, kann ein Instrument von Grund auf lernen.“ Dazu gehörten Querflöten, Trommeln, Lyra, das Becken und Pauke. Für Kinder stellten die Schützen die Instrumente und auch die Kleidung, zudem organisierten die Ehrenamtlichen auch Aktionen jenseits der Musik wie einen Besuch im Escape Room Hannover. Viele blieben dem Ensemble über Jahre treu, sagt die Burgdorferin – das gelte auch für sie.

Sechs Vorsitzende in 100 Jahren

Es trifft zudem auf die Vorsitzenden zu, deren Zahl angesichts des Alters überschaubar ist. So leitete Karl Mecho den Spielmannszug nach der Gründung, es folgten Georg Beckmann und Friedrich Konerding, der von 1950 bis 1972 die Leitung übernahm. Bis 1985 hatte Erich Neumann das Amt inne, dann kam Petra Seifert – und seit dem 16. April 1988 steht Diana Heuer an der Spitze.

Unter ihrer Leitung proben die Musiker an jedem Freitag von 18 bis 21 Uhr in der Astrid-Lindgren-Schule, und wer das Ensemble kennen lernen möchte, kann gern an einer Probe teilnehmen oder sich bei Heuer unter Telefon (0157) 55233313 melden.

Lesen Sie dazu auch:

So haben die Schützen ihr viertägiges Fest im Juni 2019 gefeiert.

15 Ensembles gestalten das Konzert Zum Geburtstagskonzert erwartet der Spielmannszug neben anderen Musikzügen des Kreisschützenverbands auch befreundete Ensembles, so dass sich nach Aussage von Pressewartin Melanie Hoffmann ein einmaliges Konzert ergibt. Dieses beginnt am Sonnabend, 20. Oktober, um 14 Uhr in der Aula des Gymnasiums am Berliner Ring. Ab 13 Uhr öffnen sich die Türen, so dass die Besucher schon Platz nehmen können. Das Konzert dauert etwa bis 18.30 Uhr, weil jeder der 15 Klangkörper einige Stücke spielen wird. „Wir haben vorab die Lieder abgestimmt, so dass es bis auf ein Stück keine Doppelung gibt“, sagt Hoffmann. Ihren Angaben zufolge stehen neben den Burgdorfern die Jagdhornbläser der BSG Lehrte, die Wikinger aus Burgdorf, die Spielmannszüge aus Engensen, Kleinburgwedel, Uetze, Lehrte, Ahlten, Ilsede, Riedel-Hänigsen und Schillerslage auf der Bühne – ebenso wie der Fanfarenzug Thönse, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf-Hänigsen und der Musik- und Fanfarenzug vom Schützencorps Lehrte. Der Eintritt ist frei. Während des gesamten Konzerts gibt es Kaffee und Kuchen, Getränke und Würstchen im Foyer.

Von Antje Bismark