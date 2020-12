Burgdorf

„Nur von Geschenkkörben für Kindergeburtstage können wir nicht leben“, sagt Karsten Poschadel, Geschäftsführer des Spielwarengeschäfts Peplis an der Bahnhofstraße in Burgdorf. Nach rund 20 Jahren muss er seinen Laden nun schließen. Die Umsätze gingen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurück.

„Die Tendenz war schon vor Corona absehbar“, sagt Poschadel. Der wachsende Internethandel mache ihm zu schaffen. Auch wenn es in der Vorweihnachtszeit gut gelaufen sei, die verlorenen Umsätze ließen sich nicht mehr einholen. Daher habe er auch keinen Nachfolger gefunden. „Es gibt niemanden, der sich das antun will“, sagt Poschadel.

Der Einzelhändler sieht sich gegenüber dem Internethandel benachteiligt: „Wir müssen Steuern zahlen.“ Große Anbieter wie Amazon täten das nicht im gleichen Maße, sagt er. Darunter leiden aus seiner Sicht in erster Linie die Stammkunden. Viele wollten neben qualitativ hochwertigem Spielzeug auch eine freundliche Beratung. Das könne das Internet nicht bieten.

Verkauf über Internetplattformen trägt wenig ein

Ohne Onlinehandel gehe es allerdings auch für den stationären Einzelhandel nicht mehr, das ist auch Poschadel bewusst. Er selbst verkauft seine Spielwaren über verschiedene Internetplattformen. Allerdings ohne großen Gewinn. „Da stecken ja auch Arbeit und Kosten drin“, sagt er. Hinzu kämen der Preiskampf und die Abgabe von Gewinnanteilen von bis zu 20 Prozent an die Verkaufsplattformen.

Filialschließung: Zehn Prozent auf alles gibt es aktuell im Räumungsverkauf im Spielwarengeschäft Peplis. Quelle: Joachim Dege

Poschadel hofft, dass ihm seine Stammkunden trotz Geschäftsschließung erhalten bleiben. Sein ältestes Geschäft, die Spielzeugwelt an der Raiffeisenstraße in Ahlten, will er weiterführen. Den Laden gibt es bereits seit 40 Jahren. In dieser Zeit habe sich nicht nur der Handel verändert. Auch die Nachfrage sei heute anders, berichtet der Spielwarenhändler.

Kundenwünsche ändern sich

„Früher konzentrierte es sich immer auf ein bestimmtes Thema, wie Diddl, die Wilden Kerle oder Prinzessin Lillifee“, sagt Poschadel: „Heute ist die Nachfrage viel umfangreicher.“ Aktuell seien vor allem die sogenannten Tonies-Hörfiguren ein Verkaufsschlager. Auch Gesellschaftsspiele und Puzzle erfreuten sich wieder großer Beliebtheit.

Bevor er schließt, will Poschadel die Vorweihnachtszeit voll ausnutzen. „Wir haben uns entschieden, bis zum 24. Dezember auch an den Montagen zu öffnen“, sagt er. Das gelte auch für die Spielzeugwelt in Ahlten.

Der Secondhandladen Sanlet hat die Bahnhofstraße bereits verlassen. Das Geschäft hat eine neue Heimat an der Hannoverschen Neustadt gefunden. Leer bleiben sollen die nebeneinanderliegenden Geschäfte nicht. Der Hauseigentümer habe Nachmieter gefunden, verrät Gerhard Bleich, Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing Burgdorf.

Von Leona Passgang