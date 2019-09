Beinhorn

Ein unbekannter Golf-Fahrer hat bei Beinhorn auf der Alten Schanze einen weißen Sprinter so von der Fahrbahn gedrängt, dass der Fahrer des Kleintransporters trotz Vollbremsung auf eine Verkehrsinsel ausweichen musste und dort ein Schild überfuhr. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.

Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstag in aller Frühe. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Golf, von Burgdorf kommend, gegen 6.45 Uhr hinter dem Sprinter her. In Höhe der Auffahrt zur Autobahn 37 scherte der Golf-Fahrer nach rechts auf eine Sperrfläche aus. Dabei soll er den Sprinter nach links abgedrängt haben. Der so Bedrängte bremste zwar noch, konnte aber nicht verhindern, dass sein Fahrzeug gegen das Verkehrsschild auf der Verkehrsinsel krachte. Beide Fahrer fuhren anschließend einfach weiter.

Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die das Geschehen womöglich beobachtet haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege