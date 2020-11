Burgdorf

Das Coronavirus führt dazu, dass auch der St.-Martins-Umzug der Burgdorfer Kirchengemeinden in diesem Jahr ausfallen muss. Doch mag der Heilige, der seinen Mantel mit dem Bettler teilte, auf das lieb gewordene Treffen mit den Kindern nicht ganz verzichten. Deshalb besucht er hoch zu Ross am Vormittag des Martinstages, also des 11. Novembers am Mittwoch, die drei Grundschulen sowie die Kindertagesstätten Pusteblume und Fröbelweg sowie die Paulus-Krippe.

Verkörpert wird St. Martin von Natalie Reißer. Begleitet wird sie von Pastorin Annabell Demera von der evangelischen Paulus-Kirchengemeinde, Gemeindereferent Stefan Horn von der katholischen St.-Nikolaus-Gemeinde und Pastor Valentin Winnen von der St.-Pankratius-Kirche. Ein Musiker des Posaunenchors der St.-Pankratius-Kirchengemeinde wird bei dem Besuch, der coronakonform mit Abstand im Außenbereich der Schulen und Kitas geplant ist, das Martinslied blasen.

Anzeige

Außerdem hat St. Martin für jedes der rund 1500 Kinder in den sechs Einrichtungen eine Kleinigkeit im Gepäck, die dann in den Schulen und Kitas verteilt werden. Dafür sorgt das Organisationsteam der Keksfirma Parlasca, welche die Martins-Mitbringsel auch gespendet hat.

Laternen in die Fenster stellen statt durch die Straßen laufen

„Es ist zwar schade, dass wir in diesem Jahr auf den beliebten Umzug am Martinstag verzichten müssen“, sagt Gemeindereferent Horn. „Zugleich freuen wir uns aber, dass St. Martin auch in diesem Jahr stattfinden kann – wenn auch auf besondere Weise“, ergänzt Valentin Winnen. Und Pastorin Demera fügt hinzu: „Ganz gewiss werden die Kinder Augen machen, wenn St. Martin mit seinem Pferd auf den Schulhof reitet oder auf das Außengelände der Kindergärten.“

Die Organisatoren der ökumenischen Martinsaktion haben sich aber noch etwas anderes ausgedacht – woran sich alle Burgdorfer Kinder beteiligen können, wenn sie mögen und ihre Eltern das auch erlauben. Denn damit die guten Taten des Heiligen Martin trotz der Absage des Laternenumzugs Burgdorf zum Leuchten bringen, sind alle Kinder eingeladen, von Mittwoch bis Mittwoch, 11. bis 18. November, ein Licht ins Fenster zu stellen. „Wir freuen uns, wenn sich auch die Kinder, besonders aus unseren Kindertagesstätten, beteiligen und ihre gebastelten Laternen ins Fenster stellen“, erläutern die Organisatoren ihre Idee. „So können wir Burgdorf in diesem Jahr auf andere Weise in ein buntes Lichtermeer verwandeln und an das Vorbild des Heiligen Martin erinnern.“

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler