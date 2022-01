Burgdorf

Die St.-Pankratius-Kirchengemeinde hat wegen der Corona-Pandemie und der ansteigenden Zahl an Infektionen das als musikalischen Jahresauftakt gedachte Orgelkonzert abgesagt. Kantor Martin Burzeya hatte am Sonnabend, 8. Januar, die neuen klanglichen Möglichkeiten der aufwendig überholten Hillebrand-Scherer-Orgel einer breiten Öffentlichkeit im Konzert präsentieren wollen.

Omikron bremst die Kirchenmusik aus

Die sich rasant verbreitende Omikron-Virusvariante ließ der Gemeinde letztlich keine andere Wahl, als das Projekt auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Um den Entwicklungen der Pandemie verantwortungsvoll entgegenzutreten, habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, teilt Burzeya mit.

Die Orgel will Burzeya gleichwohl erlebbar machen. Der Kirchenmusiker plant, eine Orgelimprovisation zum Dreikönigsfest, das Christen am 6. Januar feiern, einzuspielen und am 8. Januar auf der Internetseite der Gemeinde einstellen zu lassen. Zudem werde die Orgel in den Gottesdiensten, die weiter stattfinden dürften, zu hören sein.

Von Joachim Dege