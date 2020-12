Burgdorf

Die St.-Paulus-Gemeinde in Burgdorfs Südstadt und der Kirchenkreis Burgdorf haben zu einem Abschiedsgottesdienst für ihren Pastor Matthias Paul eingeladen. Superintendentin Sabine Preuschoff will Paul, der 25 Jahre lang als Seelsorger in der Kirchengemeinde arbeitete, am Sonntag, 10. Januar, um 15 Uhr in der Paulus-Kirche am Berliner Ring von seinen bisherigen Aufgaben entpflichten. Im Anschluss an den Gottesdienst bittet die Kirchengemeinde zu einem Empfang.

Gottesdienst wie Empfang sind nur einem begrenzten Kreis zugänglich. Grund seien die coronabedingten Hygienebestimmungen, teilt die Gemeinde mit. Wer den Gottesdienst nicht versäumen will, müsse sich deshalb verbindlich im Pfarrbüro anmelden. Das Pfarrbüro ist erreichbar unter der Telefonnummer (05136) 6677 sowie per E-Mail an kg.paulus.burgdorf@kirche-evlka.de. Eine Anmeldung ist auch erforderlich für den Gottesdienst am Vormittag um 10 Uhr, in dem Paul noch einmal selbst predigen wird.

Paul, der für die Sozialdemokraten im Rat sitzt und als stellvertretender Bürgermeister Repräsentationsaufgaben für die Stadt Burgdorf übernimmt, wird fortan als Schulseelsorger arbeiten. Er wechselt als Berufsschulpastor an die Berufsbildende Schule 3 in Hannover. Die Schule ist zuständig für die Ausbildung in Bauberufen. Derweil bleibt der Theologe, der mit seiner Familie jahrelang in Ehlershausen lebte, privat nicht nur Burgdorf erhalten, sondern auch der Südstadt. Von der Paulus-Gemeinde hat er ein Grundstück ersteigert, auf dem er selbst bauen will.

Von Joachim Dege