Burgdorf

Nun ist es amtlich: Die Stadt wird den Bau eines Klärschlammlagers nicht nur zurückstellen, bis sie weiß, was die Entsorgung ihres Klärschlamms in Verbrennungsanlagen in Zukunft kostet. Sie wird ein solches Lager gar nicht erst bauen und spart sich damit die Ausgabe von bis zu einer Million Euro. Jedenfalls hat der Verwaltungsausschuss der Stadt am Dienstag seinen Baubeschluss von vor einem Jahr zurückgenommen.

Mitte Mai hatte die Mehrheitsgruppe des Rates im Umweltausschuss gegen die Empfehlung der Stadtverwaltung noch durchgesetzt, den Beschluss zum Bau des Lagers lediglich ruhen zu lassen. SPD, Grüne, WGS und Freie Burgdorfer wollten zunächst abwarten, was die Entsorgung in einer Verbrennungsanlage und alternativ die Verklappung der giftigen Schlämme auf den Feldern kostet.

Abstimmung geht knapp aus

Beides soll die Stadtverwaltung ausschreiben, bevor sich die Kommunalpolitiker für eine der beiden Varianten entscheiden. Für den Fall, dass die Entsorgung in der Landwirtschaft den Zuschlag bekäme, bräuchte die Stadt das Zwischenlager.

Das Lager ist jetzt vom Tisch, weil die CDU im Verwaltungsausschuss eine Abstimmung darüber beantragte und diese mit einer Stimme Mehrheit für sich entschied. Der Vertreter der Freien Burgdorfer scherte im Verwaltungsausschuss aus den Reihen der Mehrheitsgruppe aus.

Von Joachim Dege