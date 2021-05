Burgdorf

Sanierungsfall Innenstadt: Die städtebaulichen Mängel sind ausgemacht und benannt. Vorschläge, wie sie zu beheben wären, liegen auf dem Tisch. Was fehlt, ist das Geld, um die City in Schuss zu bringen. Finanzmittel erhofft sich die hoch verschuldete Stadt vom Land. Der Rat hat am Dienstagabend einstimmig grünes Licht gegeben für einen Antrag zur Aufnahme ins niedersächsische Städtebauförderprogramm.

Für den Rat war der Fördermittelantrag, den die Stadt bis zum 1. Juni gestellt haben muss, keine leichte Geburt. Da die Stadtverwaltung die Antragsunterlagen erst auf den letzten Drücker beisammen hatte, war eine ausführliche Diskussion über die vom Fachbüro plan-werkStadt ausgemachten Mängel und ein Abwägen der vorgeschlagenen Lösungsansätze in den Ratsgremien nur bedingt möglich. Derweil hadern etliche Kommunalpolitiker mit Vorschlägen der Fachleute.

Politiker hadern mit Vorschlägen der Gutachter

Sowohl im Bauausschuss des Rates am Montagabend als auch in einer der Ratssitzung vorgeschalteten Sitzung des Verwaltungsausschusses hatte es Kritik an Feststellungen und Vorschlägen der Gutachter gesetzt. Einerseits weil sich die Kommunalpolitiker von den Experten nicht vorschreiben lassen wollten, was sie später mit möglicherweise bewilligten Fördermitteln umsetzen sollen. Zum anderen, weil der Rat anderweitige Weichenstellungen vorgenommen hat. Wieder andere sehen Burgdorf angesichts einer 14-seitigen Auflistung städtebaulicher Versäumnisse und funktionaler Mängel der Innenstadt in ein allzu schlechtes Licht gerückt.

Letztlich setzte sich die Einsicht durch, dass mit dem Antrag noch nichts in Stein gemeißelt ist und das Gutachten allenfalls Möglichkeiten aufzeigt, wie die Innenstadt an Attraktivität für seine Bewohner und Besucher gewinnt und das befürchtete Ausbluten des Einzelhandels zu verhindern wäre. Klar sei, so konstatierte WGS-Ratsherr und Bauausschussvorsitzender Volkhard Kaever, dass der Rat alle Maßnahmen erst zu beraten und dann zu beschließen haben werde.

Stadt und private Investoren können profitieren

SPD-Ratsherr Matthias Paul sprach von einer „Riesenchance für Burgdorf“, sollte das Land die Stadt ins Städtebauförderprogramm aufnehmen. Das gelte nicht nur für Vorhaben, die die Stadt selbst in Angriff nimmt, sondern auch für Projekte privater Investoren, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Köneke.

Hartmut Braun, Fraktionschef der Grünen, wies wie Ratsherr Michael Fleischmann (Die Linke) darauf hin, dass bauliche Sanierungsmaßnahmen allein nicht ausreichten, um die Innenstadt fit zu machen. Weitere Baustellen, die die Stadt nicht länger vernachlässigen dürfe, seien der Klimaschutz und eine Mobilitätswende. Die Stadt müsse fahrradfreundlicher werden, forderte Braun. Fleischmann mahnte innovative Ideen für die Selbstvermarktung an. So könnte die Stadt leer stehende Gebäude für Kulturschaffende und neue Geschäftsideen zur Verfügung stellen.

Von Joachim Dege