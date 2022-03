Burgdorf

Die Stadt Burgdorf sagt Ratten einmal mehr den Kampf an. In der nächsten Woche sendet die Stadt von Montag bis Donnerstag, 7. bis 17. März, Mitarbeiter einer Firma aus, um den lästigen Nagern im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Dörfer mit präparierten Giftködern den Garaus zu machen.

Die Bekämpfung umfasse das Kanalisationsnetz, die stehenden und fließenden Gewässer, den Stadtpark, die Umgebung der Kläranlagen sowie die Regenrückhaltebecken. Es werde ein Rattengift in trockener körniger Form mit dem Wirkstoff Cumarinderivate verwendet, heißt es in der Mitteilung, die auch gleich das Vitamin K1 als Gegenmittel nennt für den Fall, dass Haustiere mit dem Gift in Berührung kommen.

Grundsätzlich rät die Stadt dazu, Kinder und Haustiere während der Auslegezeit von den Köderplätzen fernzuhalten. Um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen, appelliert die Stadt an die Eigentümer befallener Grundstücke, in dieser Zeit separat für eine Bekämpfung zu sorgen. 

Von Joachim Dege