Burgdorf

Krippen- und Kindergartenplätze sind ein rares Gut in Burgdorf, zumal sich die Stadt schwertut, ausreichend Erzieherinnen und Erzieher für ihre eigenen Kitas zu rekrutieren. Die Stadt baut daher massiv die Kinderbetreuung in sogenannten Kindertagespflegeeinrichtungen aus und bewirbt diese alternative Möglichkeit der Kinderbetreuung. Im Mai plant die Stadt zwei Informationsveranstaltungen für Eltern, die erwägen, ihr Kind in die Kindertagespflege zu geben.

Beide Veranstaltungen organisiert die für Familien und Kinder zuständige Abteilung der Stadtverwaltung als Videokonferenz im Internet, und zwar am Mittwoch, 5. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr sowie am Mittwoch, 19. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr. Die Fachberaterin Katrin Böhm, die im Rathaus die Tagesmütter und -väter betreut und zugleich als Ansprechpartnerin für Eltern fungiert, werde in den beiden Videokonferenzen über alles Wissenswerte zum Thema Kindertagespflege informieren, teilt die Stadt mit. Auch solche Eltern, die ihr Kind bereits in der Tagespflege angemeldet hätten, seien willkommen.

Teilnehmen kann laut Stadtverwaltung nur, wer sich vorher per E-Mail unter Angabe des Stichworts „Informationsveranstaltung Kindertagespflege“ anmeldet und den gewünschten Termin nennt. Die entsprechende E-Mail-Adresse laute kindertagespflege@burgdorf.de. Die Stadt mailt den Teilnehmern dann einen Zugangslink zur Videokonferenz.

Von Joachim Dege