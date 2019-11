Burgdorf

Wer sich vorstellen kann, ein Pflegekind aufzunehmen, kann sich am Donnerstag, 7. November, informieren, was von Pflegeeltern erwartet wird. Die Jugendhilfeabteilung der Stadt Burgdorf lädt Einzelpersonen, Paare und Eltern für 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins Rathaus V an der Rolandstraße ein.

Es gebe immer wieder Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer eigenen Familie bleiben können, so das Jugendamt der Stadt Burgdorf. Statt sie dann in einem Heim unterzubringen, sei es besser, wenn sie in einer Pflegefamilie Geborgenheit und individuelle Zuwendung erfahren würden. „Hierfür werden Personen gesucht, die spontan oder auch geplant bereit sind, ein Kind oder einen Jugendlichen bei sich aufzunehmen.“

Seminar bereitet Pflegeeltern auf ihre Aufgaben vor

Damit Pflegeeltern auf die oft nicht leichte Aufgabe gut vorbereitet sind, werden sie in Seminaren ausführlich geschult. Zudem begleitet und berät der Pflegekinderdienst im Alltag mit dem Pflegekind. Das nächste Vorbereitungsseminar für die Vollzeit- und Bereitschaftspflege findet ist Freitag, 17. Januar, von 16 bis 20 Uhr und am Sonnabend, 18. Januar, von 9 bis 18 Uhr. Die Teilnehmer entscheiden erst nach dem Seminar, ob sie tatsächlich ein Pflegekind aufnehmen möchten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Isabel Becker und Anette Wulf-Dettmer