Burgdorf

Wie lässt sich Energie in Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sparen? Worauf ist beim Bau neuer Gebäude unter energetischen Gesichtspunkten zu achten? Welche Förderprogramme kann die Stad Burgdorf nutzen, um die Klimaziele zu erreichen und nicht alle Projekte allein finanzieren zu müssen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich insbesondere der Klimaschutzmanager in Kommunen – und deshalb bereitet Burgdorf nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler derzeit die Ausschreibung für den neuen Klimaschutzmanager vor.

Denn die Stelle von Alexander Woywode ist seit diesem Monat wieder vakant, wie Kattler bestätigt. Woywode hatte im April 2018 im Rathaus als Nachfolger von David Rischbieter begonnen, der im Jahr 2014 seine Arbeit aufgenommen hatte. Er kümmerte sich unter anderem um Zuschüsse für das Blockheizkraftwerk am Gymnasium und die LED-Beleuchtung in dessen Aula. Woywode legte den Schwerpunkt wiederum auf das Energiesparmodell für Schulen mit dem Ziel, 5 bis 10 Prozent weniger Strom, weniger Wasser und weniger Gas zu verbrauchen.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Schulen sollen das Energiesparen lernen

Schulen erhalten Prämien fürs Energiesparen

Zunächst hatte das Bundesumweltministerium die Stelle des Klimaschutzmanagers finanziert, mehrheitlich hat der Rat dann zum 1. April dieses Jahres die Stelle als unbefristet genehmigt – immerhin konnte Woywode auch mit Erfolgen an den Schulen punkten, ehe er nun seine Arbeit im Rathaus aufgab. Eine Prämie für ihr Engagement beim Energiesparen erhielten somit die Astrid-Lindgren-Grundschule, die Gudrun-Pausewang-Grundschule, die Grundschule 1, die Grundschule Otze, die Waldschule Ramlingen-Ehlershausen sowie die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule.

Lesen Sie mehr: Rischbieter hat für die Stadt Fördermittel von 825.000 Euro eingeworben

Diese Aufgaben an den Schulen würden jetzt die anderen Mitarbeiter aus der Fachabteilung übernehmen, sagt Kattler. Denn wegen der Corona-Pandemie steht das Quer- und Stoßlüften in den Klassenräumen im Fokus – einer von vielen Bausteinen in dem dreijährigen Schulprogramm zum Klimaschutz. Wie lange die Vakanz dauern wird, lässt sich derzeit nicht absehen.

Von Antje Bismark