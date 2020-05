Burgdorf

Die Stadt hält ihr gegenüber Jugendlichen gemachtes Versprechen, den Basketballplatz am Geschwister-Scholl-Weg in der Weststadt aufzumöbeln. 12.000 Euro stehen dafür im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr bereit.

Im Verwaltungsausschuss der Stadt beschlossen die Kommunalpolitiker am Dienstag, das Vorhaben in zwei Schritten anzugeben. Noch in diesem Jahr will die Stadt zunächst zwei neue Körbe installieren lassen. Die vorhandenen Körbe sind unterschiedlich groß. Außerdem fallen die Bälle bisweilen nicht hindurch, was den Spaßfaktor beim Spielen erheblich mindert. Installieren will die Jugendhilfe der Stadt außerdem neue Sitzgelegenheiten am Spielfeldrand. Der stark beschädigte Holzpavillon auf der Grünanlage wird abgebaut.

Erst im nächsten Jahr will die Stadt dann auch die Spielfläche der Basketballanlage wie zugesagt vergrößern. Weil die Anlage damit womöglich als Sportanlage gilt, müsse die Stadtverwaltung prüfen, ob sie ein Lärmgutachten in Auftrag geben muss, sagt Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU). Er hatte die Erneuerung der Anlage während des Bürgermeisterwahlkampfs im Falle seiner Wahl in Aussicht gestellt.

Von Joachim Dege