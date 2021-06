Burgdorf

Alle Kitas der Stadt und freier Träger sowie die privaten Tagespflegestellen bekommen in der nächsten Woche sogenannte Lolli-Tests, mit denen die Jungen und Mädchen im Schnellverfahren auf das Coronavirus getestet werden können. „Die Lieferung erwarten wir am Montag, 21. Juni“, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler. Sobald die Test-Kits da sind, werden sie an die Einrichtungen verteilt. Diese wiederum geben sie den Eltern mit, die ihre Kinder ab drei Jahren dann zweimal die Woche zu Hause testen können.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10. Juni beschlossen, die Test-Kits auf eigene Rechnung zu kaufen und nicht auf die Lieferung des Landes – sie ist ab August in Aussicht gestellt – zu warten. Bürgermeister Armin Pollehn geht davon aus, dass das Land den Kommunen das Geld später erstattet.

Info: Hier können Eltern die Selbstverpflichtungserklärung herunterladen

Die Stadt weist darauf hin, dass die Tests freiwillig sind. Fällt das Ergebnis positiv aus, dürfen die Kinder die Kita oder die Tagespflege nicht besuchen. Die Eltern müssen stattdessen mit ihren Kindern zum PCR-Test. Die Lolli-Tests werden nur ausgehändigt, wenn die Eltern eine Selbstverpflichtungserklärung abgeben. Sie kann heruntergeladen werden auf der Homepage der Stadt www.burgdorf.de unter dem Menüpunkt Familie&Soziales – Kinderbetreuung – Kindertagesstätten.

Von Anette Wulf-Dettmer