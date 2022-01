Burgdorf

Wohin steuert Burgdorf beim Thema Mobilität? Ein Mobilitätskonzept, das der Rat der Stadt bei dem Verkehrsplanungsbüro PGT aus Hannover in Auftrag gegeben hat und bis Ende dieses Jahres vorliegen soll, soll Klarheit bringen. Zurzeit sind die Burgdorfer am Zug. Sie können sich mit eigenen Vorstellungen und Vorschlägen am Entscheidungsprozess beteiligen. Dazu hat PGT einen Fragebogen erstellt, den Bürger online noch bis Ende Januar ausfüllen können.

Mit der Bürgerbefragung wollen die Verkehrsplaner herauszufinden, welche Mobilitätsbedürfnisse die Burgdorfer haben. Soll die Marktstraße auch in Zukunft als Autoschneise eine Barriere zwischen dem Norden und dem Süden der Stadt bilden? Soll sich Burgdorf wandeln zu einer fußgänger- und fahrradfreundlichen Stadt? Braucht es eine ganz neue Nutzung des öffentlichen Straßenraums? Braucht die Innenstadt womöglich eine Fußgängerzone? Zu all diesen Fragen und noch viel mehr können sich Bürger äußern. Möglich ist das noch bis Sonntag, 30. Januar.

Dieser QR-Code führt direkt zum Online-Fragebogen Mobilität. Quelle: Stadt Burgdorf

Der Fragebogen ist laut Stadtverwaltung mittels eines QR-Codes sowie über den Link www.surveymonkey.de/r/GQX8BZ7 erreichbar und kann online am PC, Tablet oder Smartphone ausgefüllt werden. Wer die Papierform bevorzugt, finden die Fragebögen auch in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen ausgelegt. Die Stadt hofft auf eine möglichst große Beteiligung an der Befragung zur Mobilität.

Von Joachim Dege