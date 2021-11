Burgdorf

Die Stadt Burgdorf will den Volkstrauertag dazu nutzen, der Opfer von Kriegen, Gewaltherrschaft und Terrorismus zu gedenken. Dazu lädt die Stadt für Sonntag, 14. November, zunächst in die KulturWerkStadt ein und später auch noch zur Kranzniederlegung am sogenannten Ehrenmal im Stadtpark, das an die gefallenen Toten der Weltkriege erinnern soll.

Um 10.45 Uhr begrüßt Bürgermeister Armin Pollehn Teilnehmer der Gedenkfeierlichkeiten in der KulturWerkstadt an der Poststraße 2. Schüler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule wollen anschließend an gleicher Stelle das Ergebnis ihrer Erinnerungsarbeit zur Burgdorfer Stadtgeschichte vorstellen. Für alle Teilnehmer gilt die 3-G-Regel. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht.

Schulleiterin hält Ansprache am Ehrenmal

Danach geht es zum Ehrenmal im Stadtpark, wo ab 11.30 Uhr die offizielle Gedenkfeier sein soll. Dort marschieren traditionell Delegationen der Freiwilligen Feuerwehr und der Schützengesellschaft auf. Der Musikzug der Feuerwehren Burgdorf/Hänigsen spielt. Die Ansprache hält die Gesamtschulleiterin Saskia van Waveren-Matschke, bevor schließlich das Niederlegen eines Kranzes und das Totengedenken erfolgen.

Weitere Gedenkfeiern mit Ansprachen anlässlich des Volkstrauertags sind am gleichen Tag auch noch am Friedhof in Otze ab 10 Uhr, auf dem Friedhof in Ramlingen ab 11.30 Uhr sowie auf dem Friedhof in Heeßel ab 14 Uhr geplant.

Von Joachim Dege