Burgdorf

Die Stadt Burgdorf ist beim angestrebten Ausbau der Windenergie offenbar kalt erwischt worden – und zwar von der kategorischen Absage der Bundeswehr zur geplanten Erneuerung der Windparks in Ehlershausen und Schillerslage. „Die Belange der Bundeswehr werden im Planverfahren in jedem Fall noch einmal geprüft und sind nicht ohne Weiteres zu entkräften“, teilte die Stadt auf Nachfrage mit, nachdem sie sich mit der auf Umweltplanung und die Entwicklung von Windparks spezialisierten Beraterfirma PlanGIS beraten hat. Ungeachtet dessen will die Stadt weiterhin die bereits beauftragte sogenannte Potenzialflächenanalyse für neuen Windkraftanlagen erstellen lassen.

Betroffen von den Einwänden der Bundeswehr, die Belange für den Betrieb ihres Flugplatzes Celle-Wietzenbruch berührt und beeinträchtigt sieht, ist gegebenenfalls auch der Standort Otzer Bruch. Diesen will die Stadt Burgdorf für die Stromgewinnung aus Windkraftanlagen erschließen. Sie verhandelt deshalb mit der zuständigen Region Hannover, um zu erwirken, dass das zurzeit noch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Gebiet diesen Status verliert. Der Naturschutzbund hat dagegen bereits Einwände erhoben.

Beratungsfirma soll neue Windenergieflächen ausmachen

Die Stadt hat PlanGIS damit beauftragt, bis Ende des Jahres alle Flächen zu identifizieren, die für neue Windkraftanlagen infrage kommen. Anschließend will die Stadt einen Teilflächennutzungsplan Wind aufstellen und damit die baurechtliche Grundlage für das Errichten neuer Windräder schaffen.

Aktuell gilt für die Genehmigung von Windkraftanlagen in Burgdorf der Flächennutzungsplan. Demzufolge sind in Ehlershausen Windräder mit einer Maximalhöhe von 90 Metern, in Schillerslage von 100 Metern und in Hülptingsen von 55 Metern zulässig. Der Windkraftanlagen-Betreiber Prokon, dem die insgesamt 16 Windmühlen in Ehlershausen und Schillerslage gehören, will an beiden Standorten neue Windräder mit einer Höhe von 240 Metern aufstellen.

Pläne für neue Windkraftanlagen gibt es auch für Dachtmissen und Hülptingsen, wo Landwirte mit Projektentwicklern bereits im Gespräch sind. In Hülptingsen hatte sich deshalb bereits eine Bürgerinitiative formiert, die sich zum Ziel gesetzt hat, Windräder zwischen dem Ortsteil und dem Burgdorfer Holz zu verhindern.

Zur Frage, was die Stadt nun planerisch weiter unternimmt und wie sie mit der Einlassung der Bundeswehr umgeht, hält sich die Stadt bedeckt. „Hierüber wird es auch mit übergeordneten Planungsebenen noch weitere Gespräche geben. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten“, lässt Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) lediglich mitteilen. Im Übrigen würden „alle Interessen einer Prüfung und Abwägung unterzogen“ werden.

Die SPD-Bundestagskandidatin Rebecca Schamber (links) sagte dem Windkraftanlagen-Betreiber Prokon zu, dass sie sich für die geplante Erneuerung des Windparks Ehlershausen einsetzen will. Quelle: Joachim Dege

Für die SPD sprang deren Bundestagskandidatin Rebecca Schamber dem betroffenen Windanlagenbetreiber Prokon bei. Bei einem Treffen mit Ortsratsmitgliedern, dem Regionsabgeordneten Rudolf Alker und Prokon-Projektentwickler Matthias Namgalies im Windpark bei Ehlershausen zeigte die Politikerin kein Verständnis dafür, dass Bundeswehrbelange – noch dazu auf dem aus ihrer Sicht wenig genutzten Celler Heeresflugplatz – das inzwischen höchstrichterlich anerkannte Grundrecht auf Klimaschutz torpedieren.

Schamber sagte zu, das Thema Repowering über den für Umwelt- und Energiefragen spezialisierten SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch in die Bundespolitik einzuspeisen.

Von Joachim Dege